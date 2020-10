Foto: Sabiedrībā zināmi ļaudis nosvin seriāla 'Bezvēsts pazudušās' pirmizrādi

Kinoteātrī "Splendid palace" ar divu pirmo sēriju pirmizrādi nosvinēta pašmāju TV seriāla "Bezvēsts pazudušās" tapšana.

Juris Žagars, Kristīne Nevarauska, Rēzija Kalniņa, Niklāvs Kurpnieks, Ģirts Jakovļevs, Mārtiņš Vilsons, Mārtiņš Kalita, Nikolajs Šestaks, Natālija Živeca, Inese Pudža, Lelde Dreimane, Henrijs Arājs, Jana Herbsta, Elizabete Marija Brante un daudzi citi Latvijas aktieri satiksies jaunajā "Tet studio" psiholoģiskajā trillerī "Bezvēsts pazudušās", kas tapis pēc Leldes Kovaļovas grāmatas motīviem.

Pirmizrādi apmeklēja gan seriāla aktieri un uzņemšanas komanda, gan citas zināmas un prominentas personības, aktrise Agnese Zeltiņa ar dēlu Robiju, populārā jutūbere Evelīna Pārkere, Dagmāra Legante, uzņēmējs Kalvis Lasmanis ar sievu aktrisi Ingu Alsiņu, Nauris Brikmanis, režisors un producents Uldis Cipsts, uzņēmējs Igors Smoliņs, pasākumu rīkotāja Gundega Skudriņa, Mālpils muižas īpašnieks Aldis Plaudis, uzņēmējs Igors Štrums un daudzi citi.

Pēc pirmo sēriju noskatīšanās Juris Žagars izteica pateicību seriāla veidotājiem: "Visu cieņu, ļoti forši sanācis," vēl pirms pirmo sēriju noskatīšanās piebilstot: "Filmēšanas gaitā Lelde un Vlads paradīja, ko nozīmē apsēstība ar projektu – tas, kā viņi to novadīja, ir lieliski."

Viņu papildina seriāla aktieris Niklāvs Kurpnieks: "Viss, kas manī izraisa vēlmi skatīties filmu vai seriālu, ir sastopams Bezvēsts pazudušajās. Ļoti labi un suģestējoši aktierdarbi, skaista bilde un ieturēta estētika, aizraujošs scenārijs un to pastiprinoša, efektīva režija, kas rada spriedzi. Bez naivuma un bez haltūrām. Prieks, ka man ir tā iespēja būt daļai no šī projekta, kas Latvijas skatītājam parādīs, ka arī šajā žanrā drīkst un vajag pieprasīt kvalitāti, nevis teikt – tas jau kārtējais pašmāju seriāls. Tā nav un to var uzzināt tikai noskatoties!"

"Priecājos par izcilo aktieru sastāvu un sasniegto rezultātu, tomēr lēmumu par to, vai seriāls būs izdevies, būs jāpieņem skatītājiem. Mēs ar režisoru strādājam skatītajam un ceram, ka seriāls "Bezvēsts pazudušās" iekaros skatītāju mīlestību," pēc seriāla pirmizrādes norādīja producente un grāmatas autore Lelde Kovaļova.

Seriāla filmēšana norisinājās krāšņās Latvijas vietās – Cēsīs un Siguldā, par filmēšanas centru izvēloties Mālpili un tās gleznaino Mālpils muiža, kurā risināsies gandrīz visa seriāla darbība.