Foto: Seriālu un televīzijas zvaigznes līksmo jaunās sezonas atklāšanā

Trešdienas, 28. augusta, pēcpusdienā ar līksmu ballīti nesen atvērtajā "Hanzas peronā" Rīgā tika atklāta mediju grupas "AM Baltics" paspārnē esošo Latvijas TV kanālu jaunā rudens sezona, un pasākums vienkopus bija sapulcējis daudzas iemīļotas televīzijas zvaigznes.

Ballītē varēja sastapt iecienītāko raidījumu, šovu un seriālu zvaigznes, kā arī producentus, režisorus un pārraižu veidotājus.

Pasākumu viesiem tika sniegta ekskluzīva iespēja ielūkoties šovu tapšanas aizkulisēs, uzzinot to, kas parasti paliek otrpus kamerai. Pasākuma vadītāju lomā iejutās Māris Bezmers jeb Robertiņš no seriāla "Viņas melo labāk" un Jurijs Djakonovs jeb mācītājs Lauris no seriāla "Viss pa jaunam", savukārt par muzikālo atmosfēru parūpējās radio "Star FM" ētera personība Maija Rozīte-Krištopāne

Nepiespiestā, draudzīgā atmosfērā ar mūziku fonā, sarunām, uzkodām un dzērieniem tika izklāstīta aktuālākā informācija par rudens sezonas jaunumiem un pārsteigumiem, kas sagaidīs skatītājus.

Tā, piemēram, kanālā TV3 ar jaunāko sezonu atgriezīsies iemīļotais attiecību šovs "Saimnieks meklē sievu".

Gardēžiem un kulinārijas mīļotājiem tiks piedāvāta TV3 šova "Vakariņas četratā" jaunā sezona ar vairākiem jaunumiem. Šogad skatītājus sagaida arī sabiedrībā populāro "jūtūberu" nedēļa, savukārt, lai novērtētu dalībnieku veikumu un sniegtu noderīgus padomus, jau esošajiem šefpavāriem – Raimondam Zommeram un Elmāram Tannim – pievienosies trešais pavārs Māris Jansons.

Gaidāms arī ļoti īpašs jaunums – vides pārvērtību šovs "Manas mājas ar IKEA", kurā kopā ar šova vadītāju Normundu Bērzu un IKEA interjera dizaineru komandu reālas ģimenes piedzīvos mājokļa pārvērtības, iegūstot arī praktiskus padomus par telpas un vides iekārtojumu. Mājokļu pārvērtībām sekot līdzi varēs kanālā TV3 no 11. septembra katru trešdienas vakaru.

Seriāls "Viss pa jaunam" atgriezīsies kanālā TV3 ar otro sezonu, kurā būs negaidīti notikumi un jauni pavērsieni. Savukārt oktobrī TV ekrānos atgriezīsies arī seriāls "Radiņi".

Jaunums kanālā TV3 šajā sezonā būs arī šovs "Naudas pavēlnieks", kura ietvaros "Swedbank Finanšu institūts" aicinās noskaidrot, cik labi ar naudu māk rīkoties bērni. Veselu mēnesi bērns būs atbildīgs par ģimenes izdevumiem, veicot budžeta plānošanu, gādājot par ikdienas pirkumiem, rēķinu nomaksu un citiem tēriņiem.

Jau pavisam drīz kanālā TV3 startēs arī šova "X Faktors" trešā sezona, kurā žūrijas trijotnei Aijai Auškāpai, Reinim Sējānam un Intaram Busulis šoruden pievienosies grupas "Musiqq" solists Marats Ogļezņevs.