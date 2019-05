Rīgā notiks vērienīgs kendamu burziņš

Par prieku visiem kendama cienītājiem, urbānās kultūras un eSporta festivāls “HyperTown”, kas 1. un 2. jūnijā jau otro gadu pēc kārtas norosināsies Ķīpsalā, izziņojis vērienīgu šīs spēles fanu pasākumu. Tajā paraugdemonstrējumus sniegs “Ke Ke Kendama” dibinātājs un kendama kustības aizsācējs Baltijā Ingus Rutulis, kā arī labākie Latvijas SWEETS kendama komandas spēlētāji Roach, Boomer un Hugo.

Pasākuma īpašais viesis būs viens no pasaules vadošajiem kendama profesionāļiem Max Norcross –ASV Sweets PRO izlases spēlētājs, kurš Latvijā viesosies pirmo reizi. Kendama entuziastiem un ikvienam, kurš kopā ar domubiedriem vēlas sākt iepazīt šo sporta veidu, būs iespēja klātienē vērot augstas klases kendama trikus, aprunāties ar kendama spēles zvaigznēm un improvizētos mini turnīros pašiem demonstrēt savas prasmes.

Profesionāļu paraugdemonstrējumi uz lielās skatuves "KENDAMA MĀRUPE" stendā norisināsies abās festivāla "HyperTown" dienās – pulksten 13, 15 un 17. Pēc tiem ikvienam būs iespēja izaicināt uz spēli kādu no "profiņiem" vai sacensties "game of ken" ar Latvijas jaunajiem kendama talantiem un citiem pasākuma apmeklētājiem, kā arī iegūt vērtīgas balvas no veikala "KENDAMA MĀRUPE". Tāpat kendama cienītāji varēs fotografēties ar saviem elkiem, saņemt autogrāfus un izklaidēties labas mūzikas pavadībā, par kuru rūpēsies DJ Mikus.

Tie, kuri pasākuma laikā vēlas izmēģināt savas kendama spēles prasmes, aicināti ņemt līdzi savas kendamas. "KENDAMA MĀRUPE" stendā būs iespēja arī iegādāties visus SWEETS KENDAMAS modeļus, bet tie, kuri ar šo sporta veidu vēl ir uz "jūs", varēs pirmo reizi turēt rokās kendamu un iemēģināt savu roku triku izpildē.

Visi, kuri apmeklēs festivālu "HyperTown", kendama fanu burziņā varēs piedalīties bez maksas. Pasākumu organizē SWEETS KENDAMAS oficiālie izplatītāji Latvijā veikals "KENDAMA MĀRUPE" un "KE KE KENDAMA".

Baltijas mēroga urbānās kultūras un eSporta festivāls "HyperTown RIX" norisināsies no 1. līdz 2. jūnijam Rīgā, Ķīpsalas izstāžu hallē. Biļetes uz festivālu iespējams iegādāties internetā www.hypertown.pro. Divu dienu biļetes cena iepriekšpārdošanā ir 27 EUR, savukārt festivāla vienas dienas biļete maksā 21 EUR. Draugu, paziņu un darba kolektīviem biļetes pieejamas par īpaši draudzīgu cenu.