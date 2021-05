Rojs Rodžers asi vērtē 'Eirovīzijas' tērpus atklāšanas ballītē

Svētdienas vakarā Roterdamā norisinājās oficiālā "Eirovīzijas" dziesmu konkursa atklāšanas ceremonija jeb tirkīzzilā paklāja šovs. "Delfi" lūdza dažus no tērpiem izvērtēt Rojam Rodžeram, kurš zina, ko nozīmē gana efektīgi saģērbties tāda mēroga pasākumam.

Lai gan Covid-19 ierobežojumu dēļ pasākums ievērojami atšķīrās no iepriekšējo gadu parādēm, daudzi dalībnieki pārsteidza ar īpaši pārdomātiem tērpiem. Starp redzamākajiem dalībniekiem bija arī mūsu karaliene Samanta Tīna ar savu tumši zaļo tērpu, pie kura ilgstoši strādājis arī multimākslinieks Kašers.

Samantas krāšņais tēls tika papildināts ar zelta krāsas akcentiem un iespaidīga garuma mākslīgo bizi. Arī Samantas bekvokālistes Kitija, Una un Paula bija tērpušās viscaur zaļā krāsā un, kā jau redzējām mēģinājumos, šie toņi būs dominējošie arī lielajā uznācienā ceturtdienas vakarā. Blogerim Rojam Rodžeram par Samantas uznācienu ir, lūk, kas sakāms: "Viņa uz paklāja uzvilka to, kas bija paredzēts kā skatuves tērps, to varēja redzēt skicē LTV raidījumā. Viņa šādā paskatā mierīgi varētu būt kādā video spēlē – "Legend of Zelda" vai "Tekken". Izšūtā augšdaļa noteikti paņēma ilgu laiku un precizitāti, visu cieņu meistariem. Līdz galam nevaru pieņemt pārak daudz zaļās krāsas toņu miksēšanu Samantai un bekvokālistēm, bet to varētu attaisnot ar materiālu un audumu trūkumu Covid-19 dēļ. Redzot skici dzīvajā izpildījumā, es domāju, ka tas bija labs lēmums šo atstāt sarkanajam paklājam, jo šādos kostīmos var pazust pats cilvēks un viņa būtība. Jebkurā gadījumā Samanta noteikti zina, kā radīt spēcīgu pirmo iespaidu. Ir patīkami redzēt mākslinieku, kurš vizuāli liek just savu klātbūtni un lepojas ar to. Viņa tomēr šim pasākumam gatavojās septiņus gadus," spriež Rojs.

Savukārt ekstravagantie itāļi ar savu trakulīgo mūziku ir šībrīža favorīti uz uzvaru lielajā konkursā un šajā parādē bija saskaņojušies vienādos toņos. Melnie ādas kostīmi tika papildināti ar lillā žaketēm un vienādām kaklasaitēm – tā, lūk, 2021. gadā izskatās rokenrols itāļu gaumē!

Itālijas dēļ Rojam Rodžeram burtiski atmaigst sirds un viss cits arī. "Ja gribat sajust siltumu vēdera lejasdaļā, Itālija izpildīs šo uzdevumu. Itālija šogad noteikti ir vizuāli baudāmākie dalībnieki visas nedēļas garumā. Skatoties uz viņiem, man ir grūti elpot, un es gribu raudāt no tā, cik gaumīgi viņi izskatās. Es ļautu viņiem man pieskarties ar nedezinficētām rokām, es ar viņiem pavadītu vairāk nekā desmit minūtes slēgtā telpā. Es gribētu būt viņi! Viņi ir izkāpuši no "Vogue Italia" žurnāla, un es esmu gatavs veltīt visas trīs minūtes un 14 sekundes viņu priekšnesumam," portālam "Delfi" teic modes pazinējs.

Daudzi "Eirovīzijas" fani izcēla Albānijas pārstāves Anhelas Persteri tērpu un nodēvēja to par Holivudas cienīgu glamūru, kas līdzīnās multfilmas "Carmen Sandiego" tēlam. Albānijas karogā dominējošā sarkanā krāsa tika izvēlēta kā pamats šim tērpam un tika veiksmīgi papildināta ar baltu akcentu. Par šo tērpu Rojam krasa viedokļa nav.

Par sevi runāt liek arī pieredzējusī Sanmarīno pārstāve Senhita: viņas iespaidīgo tērpu papildināja korsete un cimdi asins krāsā. Tiek prognozēts, ka viņa šogad varētu iekļūt pirmajā desmitniekā, tādējādi sasniedzot Sanmarīno vēsturiski visu laiku augstāko rezultātu, kas līdz šim tikai divreiz spējusi nonākt lielajā finālā. Roju Rodžeru Senhitas izskats aizsviedis atpakaļ uz astoņdesmitajiem: "Sanmarīno tajā vakarā bija muzeja dārgākais eksponāts, un viņus telpā noteikti pamanīja visi. Kopskats mani atsvieda atpakaļ uz "Club Kids" naktsdzīvi Ņujorkā (kuru gan neesmu piedzīvojis), kad visus tāda paskata cilvēkus sauca par frīkiem. Viņi šim vārdam piedod pozitīvu noskaņu, nav kauns būt frīkam. Kaut ko šādu es saucu par "fashion statement", bet nezinu, kā to latviskot, neizbojājot noskaņu," viņš spriež.

Viskritiskāk Rojs Rodžers izsakās par Norvēģijas pārstāvi Tiksu. "Norvēģijas čalis Tix ir kaut kas vizuāli drausmīgs. Diezgan bezgaumīgi un pat aizvainojoši. Absolūti heteroseksuāla izpratne par modi, un tas nav kompliments. Cik saprotu, šis pats tiks vilkts uz "Eirovīzijas" skatuves, tāpēc Norvēģijas uznācienu ieteiktu izslēgt, jo tas nebūtu jāredz nedz bērniem, nedz pieaugušajiem," uzskata Rodžers.

Bet mūsu kaimiņi lietuvieši šogad izceļas teju visos elementos un arī par šo tērpu parādi bija padomājuši. Grupas līderis Vaidotas bija tērpies svārkos, un kopējais grupas tēls tika papildināts ar dzeltenām tulpēm. Kā iepriekš minējusi grupa – dzeltenā krāsa šogad būs viņu firmas zīme, turklāt arī fani tiek aicināti ievērot šo dreskodu.

Nobeigumā efektīgas ģērbšanās eksperts Rodžers teic, ka kopumā ļoti daudzi mākslinieki šova atklāšanā izskatījušies varen labi. "Vēlētos akcentēt to, cik labi izskatījās tā vadītāja dzeltenajā kleitā! Prieks bija redzēt arī mūzikas karali Filipu Kirkorovu, kurš bija vienkārši ietērpies naudā. Bet Maķedonijas čali pēc pieciem kokteiļiem varētu sajaukt ar Kašera boifrendu Jāni... Kad iznāca Vācija ar pirkstiņcilvēku no "Spiegu bērniem", tapa skaidrs, ka skatamies "Eirovīzijas" sarkano – es atvainojos, tirkīza – paklāju."