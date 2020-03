Sausā ledus traģēdija: Influencere publisko aizkustinošu video sērās par mirušo vīru

View this post on Instagram

9 дней, как мы с тобой попрощались... Кажется, я до сих пор не верю, как будто это сон, и я жду, когда он закончится, хотя и знаю, что не сплю. . Где бы ты сейчас ни был, ты знаешь, что и я, и наши дети тебя очень любили, любим и будем любить! Я не знала человека лучше, ближе, ты был моей опорой все эти 11 лет! . Мы поженились тогда, когда морально к этому созрели, а не потому что нам говорили «пора, ну а чего ждёте, вы же столько лет вместе». Мы родили 1 ребенка тогда, когда взяли 1 ипотеку. Я думала, после этого мы окажемся в ж*пе, но нет, все сложности сделали нас сильнее. Ты знал и верил в нас. 2 ребенок, 2 ипотека. . Как мы пошли на риск- ты уволился с основной работы, ушел во фриланс, чтобы помогать мне с блогом. Ты верил в нас, верил в меня. Верил так, как я сама не верила. И сейчас мне не хватает этой веры, я рассыпаюсь, не понимаю, что делать, кого слушать, как жить дальше . Последние 2 месяца мы стали жить именно так, как мечтали, почувствовали вкус жизни по настоящему. Только с тобой я могла пережить это счастье. И как же больно осознавать, что сейчас нужно жить без тебя. . Помнишь, мы говорили о том, что не могли бы представить жизнь друг без друга? Как мне сделать это сейчас? А ведь мне это нужно. Ради нас, ради детей.

