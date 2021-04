Džilas Baidenas zeķbikses satracina Melānijas Trampas fanus

Īstu šūmēšanos "Twitter" tīklā izraisījis attēls, kurā redzama ASV pirmā lēdija Džila Baidena, izkāpjot no lidmašīnas Vašingtonā 1. aprīlī.

"70 gadus vecai kundzei nepieklātos ģērbties kā slampai", "Melānija Trampa jau nu gan tādu bezgaumību neatļautos" – šādi un tamlīdzīgi ieraksti pārpludināja ASV tvitera kopienu, cilvēkiem naski apspriežot Džilas Baidenas izvēlēto tērpu, kādā viņa 1. aprīlī atgriezās Vašingtonā no vizītes Kalifornijā.

Šobrīd 69 gadus vecā Džila Baidena bija tērpta melnā žaketē, visai īsā kleitiņā, rakstainās zeķbiksēs un botiljonu stila augstpapēžu zābakos. Šāds koptēls raisījis sašutumu "stila policistos", īpaši republikāņu vidū, Baidenai saņemot gūzmu pārmetumu par statusam un vecumam nepiemērotu izskatu.

Vienlaikus Baidenai ir arī daudz aizstāvju, kuri pauž: ja sievietei 69 gados ir tādas kājas, viņa drīkst atļauties tās izcelt arī rotaļīgās zeķbiksēs. Tāpat ļaudis norāda, ka Baidena ir eleganta arī "padauzas" tēlā un šāds stils noteikti bijis rūpīgi pārdomāts.

Kā norāda atsevišķi ASV izklaides mediji, uzmanība jāpievērš faktam, ka šādi viņa izskatījusies 1. aprīlī, proti, joku dienā. Arī tās dienas rītā Baidena izjokojusi gan savus asistentus, gan apkalpi, lidmašīnā iekāpjot melnā parūkā, stjuartiem līdzīgā kostīmā un ar piespraudīti "Jasmīna" uz krūtīm. Tikai vēlāk Baidena atklājusi savu identitāti un iesaukusies "April, april!" Bet atpakaļceļam viņa izvēlējusies šādu savu tēlu. Īpašu rezonansi tas izsaucis republikāņu vidū, kuri kontekstā piemin, viņuprāt, eleganto Melāniju Trampu.

