Foto: Populāras latvietes izrāda greznas līgavu kleitas

Sestdien, 6. aprīlī, "Sporta2" kvartālā norisinājās viena no pavasara krāšņākajām modes skatēm – kāzu un vakarkleitu modes šovs, kurā dažādu populāru zīmolu jaunākos darinājumus īpaši lūgtajiem viesiem atrādīja sabiedrībā zināmas dāmas.

Modes šovā piedalījās un tērpus izrādīja tādas populāras sievietes ka dziedātāja un radio personība Marta Grigale, dziedātāja Aija Vītoliņa, aktrise Evija Skulte, "Radio trio" dalībniece Gabriēla Zvaigznīte, radio "Pieci.lv" ētera personība Linda Samsonova, aktrise Madara Bore, LTV laika ziņu moderatore Ramona Salmiņa, LTV kultūras ziņu vadītāja Kristīne Komarovska, māksliniece Dana Lūsēna, modele Linda Raklinska, četru bērnu māmiņa Iveta Simsone un arī aktrise Ieva Segliņa. Tāpat arī šovā piedalījās aktieru pāris Ieva Florence un Oskars Vīksne.

Pasākuma viesiem bija arī iespēja dzirdēt jauno un daudzsološo dziedātāju Krisu Noa. Savukārt par vakara kopējo atmosfēru gādāja pasākuma vadītājs, dziedātājs Mārtiņš Ruskis, "Delfi Izklaidi" informē pasākuma rīkotāji.

Pasākums bija sapulcējis aptuveni 500 viesu, kuri modes skati un krāšņos muzikālos priekšnesumus varēja baudīt pie skaisti dekorētiem galdiem, mielojoties ar gardām uzkodām, īpašu kokteili, saldumiem un dažādām delikatesēm.

Kāzu un vakarkleitu modes šovs šogad atzīmēja nosacītu jubileju, jo šis bija jau pēc skaita piektais šovs, ko organizēja kāzu medijs "Līgavām". Kā norāda izdevuma galvenā redaktore un direktore Iveta Rikmane, gadu gaitā šova attīstība ir vērā ņemama.

"Lepojamies, ka šis ir jau piektais šāda veida pasākums Latvijā. Šo gadu laikā esam rīkojuši šovu gan vairākās ekskluzīvās vietās, tajā skaitā Melngalvju namā un tolaik tikko kā jaunatvērtajā pieczvaigžņu viesnīcā "Kempinski Riga", gan atraduši konceptu, kas liek aizrauties elpai kā visiem iesaistītajiem, tā apmeklētājiem. Pagājušā gadā pirmo reizi piesaistījām Latvijas izcilāko dekoratoru komandu no uzņēmuma "Augu māja", lai radītu romantisku ziedu valstību, un šogad iesākto turpinājām. Šova popularitāte topošo līgavu vidū pēdējo gadu laikā ir krietni augusi, un mēs par to ļoti priecājamies, jo tādā veidā varam veicināt kāzu industrijas attīstību Latvijā kopumā," tā Iveta Rikmane.

Šovā tika prezentēti vairāk nekā 150 kāzu tērpi un vakarkleitas. Modes skatē tika pārstāvēti tādi zīmoli un dizaineri, kā kāzu saloni "6. Septembris Bridal Boutique", "Dolce Cuore Bridal Gallery", "Bride to be", kāzu kleitu dizaina studija "Amelia", zīmoli "Amoralle", "Baronessa-Demi Couture", "Coo Culte", "Klerr.lv", "Inga Ezergale design", tērpu māksliniece Ieva Ādamsone, aksesuāru un rotu zīmoli "Hand Made by Evita Vilde" un "SILDARE jewelry", kā arī viesi no Lietuvas.