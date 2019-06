Jutekliski foto: Zīmols 'Amoralle' prezentē izsmalcinātu jubilejas kolekciju

Populārais apģērbu un apakšveļas zīmols "Amoralle" šomēnes svin ļoti īpašus svētkus – 11 gadu dzimšanas dienu. Par godu šim īpašajam notikumam tapusi izsmalcināta vasaras kolekcija.

Jaunā kolekcija ir sievišķīga un izsmalcināta, un tā pieejama ierobežotā daudzumā. Elegantā zīmola mīļotājas to varēs iegādāties, sākot ar 7. jūniju – tērpi pārdošanā interneta veikalā nonāks tieši pusnaktī.

"Jaunās kolekcijas dominējošais materiāls ir lins maigajā peoniju un valdzinošajā mežrožu krāsā. Šis audums apbur ar augstajām gaisa caurlaidības un siltuma vadīšanas spējām, nodrošinot maksimālu komfortu arī vasarā. Radīti arī tērpi no izsmalcinātās franču mežģīnes, augstākās kvalitātes zīda, "Delfi Izklaidi" informē zīmola pārstāve Agnese Kazāka.

Tāpat arī radīts jauns produkts – juteklisku citātu svīteru līnija. Jaunajā kolekcijā iekļauti divi īpaši džemperi ar zīmolu raksturojošiem saukļiem un teicieniem: "She is the Woman to fall in love with. Wearing silk and lace she inspires the world. Her name is Amoralle."

"Amoralle vēlas, lai visas sievietes valkājot zīmola vasaras kolekciju, justos īpaši romantiski un sapņaini," piebilst zīmola pārstāve.