Kurzemes hercogs Vilhlems Ketlers pasaulē turpina dzīvot kā interneta mēme

Nu jau aptuveni divus gadus globālajā tīmeklī laiku pa laikam par sevi atgādina kādreizējais Kurzemes hercogs Vilhelms Ketlers (1574 - 1640), kas mūsdienās pārtapis par interneta karikatūru.

Gleznā, kas nokļuvusi interneta jokdaru redzeslokā, Vilhelms redzams greznā tērpā ar pamatīgi platu bikšu augšpusi. Mēmes pavadtekstā teikts, ka šādi izskatās cilvēks, kad: "Aizej uz kino, bet atsakies maksāt 20 dolārus par uzkodām". Tādējādi norādot, ka, varētu gadīties, ka viņš visu popkornu sabāzis ūzās. Titulbildē redzamais attēls publicēts populārajā izklaides vietnē "9gag.com".

Lai gan sākotnēji bildīte publicēta pirms diviem gadiem, tā aizvien sociālajos tīklos mēdz uzpeldēt no tīmekļa dzīlēm.

