Modīgākās rīdzinieces pulcējas prezentācijā itāļu zīmolu butikā

Pirmdienas, 25. marta, vakarā pašmāju stila gardēži un kvalitatīvu apģērbu un aksesuāru cienītāji pulcējās itāļu zīmolu konceptveikalā "Dipinto Di Blu", kur norisinājās vasaras sezonas jaunās kolekcijas prezentācija.

Veikaliņa sortimentā galvanokārt ir itāļu zīmoli. Tie pārsvarā ir mazi ģimenes uzņēmumi, kuru prioritāte ir augsta produktu kvalitāte un dizains, nevis skaļi vārdi un kvantitāte, "Delfi Izklaidi" informē butika pārstāvji.

Veikaliņa piedāvājumu iecienījušas arī sabiedrībā zināmas dāmas un stila lietpratēji, un vasaras sezonas kolekcijas prezentācijas pasākumā varēja sastapt tādus atpazīstamus cilvēkus kā stilisti un modes blogeri Alīnu Kelleri, stilisti Daci Bahmani, TV personību Dagmāru Leganti un citus modīgus ļaudis.

Veikaliņa īpašniece Ieva Lauska norāda, ka butikā ir atrodami tādi zīmoli kā "Borsalino", kas ir 160 gadus vecs cepuru zīmols, "Antonino Valenti" kleitas no Venēcijas, "Elena Ghisellini" somas no Florences, "Emanuela Caruso" rokām darinātās sandales no Kapri salas, kā arī "Instagram" izdaudzinātie "La revêche" peldkostīmi no Sardīnijas un daudzi citi īpaši izmeklēti itāļu brendi.