Aktieris Dainis Grūbe sievu bildinājis jau pēc dažiem randiņiem

No Dailes teātra štata šovasar aizgājušais Dainis Grūbe savu mīļoto sievieti bildinājis mūsdienām neraksturīgi ātri, to viņš atklājis TV sarunu šovā "Kad viņas satiekas".

Aktieris un uzņēmējs Dainis Grūbe tagad ir divu meitu tēvs – viņa un sievas Marijas ģimenē aug Maija un Reina.

Viņš stāsta, ka ar mīļoto viņu savulaik iepazīstinājusi abu draudzene, kad viņš vēl bijis ''sliktais puisis''. Lielā saskatīšanās notikusi klubā "Piens" – to savukārt sociālajā tīklā "Instagram" vēstīja Marija.

"Vārds pa vārdam, un viss. Mūs iepazīstināja Marijas labākā draudzene, kuru es pazinu. Mani Marijā piesaistīja tas, ka viņa ir ļoti skaista, gudra, inteliģenta un ar ļoti labu humora izjūtu. Viņai ir arī brīnišķīga gaume," pauž aktieris.

Grūbe pastāsta, ka abi ar Mariju diezgan ātri sākuši runāt par kāzām: "Mēs tolaik laikam bijām kopā kādu pusgadu. Sapņojām kā būtu, ja būtu. Visdrīzāk tas biju es, kas to iesāka. Es esmu romantiķis, kurš parasti baigi to neizrāda, bet manai sievai bija iespēja piedzīvot šīs manas romantisma izpausmes. Diezgan ātri sākām domāt un runāt par to, bet apprecējāmies diezgan vēlu."

Lai gan tolaik aktieris smēķējis, viņš bērnu dēļ sācis izvairīties no šī neveselīgā ieraduma: "Es tā nebiju domājis, ka man tagad piedzims bērns un es to savu iepriekšējo dzīvi paņemšu un nogriezīšu. Bet tas iekšējais nostrādāja. Tad arī atmetu smēķēšanu," viņš stāsta.