Annas Sedokovas dēlēns Jāni Timmu par tēti vēl nesauc

Šā gada septembrī apritēja divi gadi kopš latviešu basketbolista Jāņa Timmas kāzām ar krievu dziedātāju Annu Sedokovu. Sedokova sniegusi interviju Krievijas izklaides medijam "Telegramma", kur cita starpā teica: tik laimīga kā pēdējos gadus viņa neesot bijusi nekad.

Saturs turpināsies pēc reklāmas Reklāma

Otrās laulības Jānim Timmam, trešās Annai Sedokovai – kopš saiešanas kopā viņi sociālajos tīklos demonstrē gluži vai idilli. Dziedātāja ir trīs bērnu māmiņa, un intervijā viņa atklājusi, ka, Timmam ienākot ģimenē, sākotnēji ne viss bijis gludi un rožaini, taču nu viņas bērniem ar vīru ir lieliskas attiecības, Timma ģimenē ir pieņemts.

Jānis Timma nesen pievienojās Kazaņas "Unics" basketbola klubam, tāpēc šobrīd dzīvo prom no sievas. Par to skumstot arī Sedokovas jaunākā atvase – dēls Hektors, kurš ir tikai nedaudz vecāks par Timmas paša dēlu no pirmās laulības (Timma šķīrās no sievas Sanas drīz pēc dēla piedzimšanas, attiecības ar nākamo sievu izveidojot vēl pirmās laulības laikā).

"Vēl tad, kad biju brīva sieviete, vīriešus vērtēju pēc tā, kā viņi attiecas pret bērniem. Nekad neizvēlētos vīrieti, kuram nepatiktu mani bērni," pauž Anna.

"Grūti ir gan pieaugušajam, gan bērnam. Sākums nebija supersalds. Bija tāda kā distance, un es to cienīju. Man nepatīk sievietes, kuras bērniem saka: "Tā, šis ir tavs jaunais tētis, sauc viņu par tēti"," skaidro dziedātāja.

Viņas dēlēns Hektors joprojām Timmu uzrunājot vārdā – par Jāni. "Viņš ļoti lepojas ar viņu un neprātīgi viņu mīl. Man šķiet, ka pienāks brīdis, kad dēls pats pieņems šo lēmumu [saukt Timmu par tēti], nekādu spiedienu nevajag izdarīt. Vajag dot iespēju cilvēkiem pašiem izveidot savas attiecības. Šobrīd Jānis nav ar mums kopā un Hektors ļoti skumst pēc viņa," par vīra un dēla attiecībām teic Sedokova. Viņa uzsver: Timma ir lielisks cilvēks ar plašu sirdi, tajā vieta atrastos jebkādam bērnu skaitam.