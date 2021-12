'Boksa akadēmijas' finālā iekļuvuši seši brašuļi

Pašmāju boksa šovā "Boksa akadēmija" noskaidroti seši dalībnieki, kas turpinās gatavošanos lielajām fināla cīņām ringā, ko tiešraidē varēs vērot 15. janvārī, portālu "Delfi" informē TV3 pārstāvis Kārlis Pozņaks.

Pirmdien, 27. decembrī, kanālā TV6 pie skatītājiem nonāca šova piektā epizode, kurā atlikušie septiņi šova dalībnieki Līvānu treniņnometnē turpināja sevi pierādīt fiziski un emocionāli smagos pārbaudījumos. Latvijas boksa spīdekļi Kaspars Kambala un Kristaps Zutis savu komandu pārstāvjus izaicināja aizvien vairāk, lai noskaidrotu viņu fizisko un mentālo gatavību lielajām fināla cīņām.

Iepriekšējā epizodē no šova tika izbalsots Arturs, atstājot Kambalas komandu mazākumā, kas gan nozīmē, ka pēdējais dalībnieks, kurš atstāj šovu, būs no Zuša komandas. Pēdējais balsojums neizpalika bez pārsteigumiem – Kristaps Zutis, nesagaidot balsojuma sākšanu, paziņoja, ka pats izlems par dalībnieku, kurš atstās šovu. Zuša izvēle krita uz tukumnieku Aini, kurš jau no pirmās epizodes kļuva par vienu no redzamākajiem un spilgtākajiem šova dalībniekiem. Savu izvēli viņš pamatoja ar Aiņa pieticības trūkumu un brīžiem nepamatoti bravūrīgo uzvedību.

Ainis gan sevi neuzskata par zaudētāju un jutās šova laikā sevi pierādījis: "Viss ir kārtībā. Savā dzīvē esmu ieguvis jaunu pieredzi – ejam tālāk un nenolaižam degunu." Pārējie šova biedri pavadīja Aini ar pozitīvām emocijām, aplaudējot un atkārtoti izskandinot viņa vārdu.

Līdz ar to noskaidrojās tie seši dalībnieki, kas kāps ringā fināla cīņās. Kaspara komandā tie ir Igors, Reinis un Artis, savukārt Kristapa komandu pārstāvēs Māris, Mairis un Dins Edvīns.

Jau nākamajās epizodēs dalībnieki tiks gatavoti fināla cīņām individuālajos treniņos, kā arī skatītājiem būs iespēja tuvāk iepazīt visus finālistus.

Līdz finālam, kas notiks 15. janvārī, atlikušas vairs tikai divas epizodes. Tad dalībniekiem būs sevi jāpierāda uz lielās skatuves televīzijas skatītāju priekšā. Fināla cīņas būs organizētas pēc labākās grandiozo boksa pasākumu prakses. Cīņas vadīs bijušais spēkavīrs Raivis Vidzis, savukārt skatītāji tās vēros profesionālu boksa komentētāju pavadībā. Pasākumu papildinās Latvijā atpazīstamu mūziķu priekšnesumi. "Būs karsti!" piektās epizodes noslēgumā lakoniski izteicās Kaspars Kambala.

Notikumiem šovā "Boksa akadēmija" var sekot līdzi pirmdienu vakaros kanālos TV6 un TV3 Plus, kā arī jebkurā laikā platformā Go3.