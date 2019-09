Briti nākamgad atkal dzers karaliskās kāzas

Priekpilns notikums nākamgad gaidāms Lielbritānijas karaliskajā ģimenē – kāzas dzers karalienes Elizabetes II mazmeita Jorkas princese Beatrise un viņas mīļotais vīrietis Edoardo Mapelli Moci, kuru draugi dēvē vienkārši par Edo.

Ceturtdien, 26. septembrī, Bekingemas pils izplatījusi publisku paziņojumu par prinča Endrjū un Jorkas hercogienes Sāras 31 gadu vecās meitas saderināšanos ar itāļu izcelsmes nekustamo īpašumu magnātu.

Saderināšanās šomēnes notikusi Itālijā. Savukārt kāzas paredzētas nākamgad.

"Mēs abi esam patīkami satraukti uzsākto šo kopīgo dzīves ceļojumu," vēstīts pāra paziņojumā.

Tāpat arī oficiālajā paziņojumā norādīts, ka "mums ir kopīgas intereses un vērtības, un tas mūs cieši vienos turpmākajos mīlestības un laimes piepildītajos kopdzīves gados".

Jau vēstīts, ka plašāka sabiedrība par princeses attiecībām ar Edoardo uzzināja šopavasar. Savukārt zinātāji presei klāstīja, ka simpātijas starp abiem uzplaukušas pērn rudenī.

Beatrises topošais vīrs nāk no ļoti turīgas dzimtas, un abi ir pazīstami jau daudzus gadus, jo viņu vecāki ir ģimenes draugi. Edoardo ir šķirtenis un tēvs dēliņam no iepriekšējās laulības.

Atgādinām, ka pērn rudenī apprecējās Beatrises jaunākā māsa princese Eiženija. Savukārt pagājušā gada pavasarī gredzenus ar mīļoto Meganu mija Beatrises brālēns princis Harijs.

Princese Beatrise ir devītā rindā uz Lielbritānijas troni.

I’m so excited to announce my engagement to Edo pic.twitter.com/MvvwRRk0HT