Britnijas Spīrsas tēvs piekritis atteikties no aizbildniecības pār meitu

Dziedātājas Britnijas Spīrsas tēvs nolēmis atteikties no pilnās aizbildniecības pār savu meitu un viņas dzīvi, ziņo raidorganizācija BBC.

Pēc gadu ilgas tiesāšanās Džeimijs Spīrss tomēr nolēmis piekāpties meitas un viņas aizstāvju prasību priekšā un piekritis atteikties no aizbildniecības pār meitu, kas ilgst jau kopš 2008. gada. Popzvaigznes advokāts šo panākumu novērtējis kā "lielu uzvaru un vēl vienu soli taisnīguma virzienā".

Kā izriet no ASV tiesas dokumentiem, Džeimijs Spīrss piekritis atkāpties no dziedātājas aizbildņa statusa, taču grib to darīt pakāpeniski, pārejot uz "jaunu juridisku kārtību". Tēva advokāts gan pauž, ka Spīrsam nav nekāda pamata atkāpties, turklāt nav izveidots nekāds grafiks, kā viņš no savām līdzšinējām aizbildņa funkcijām atkāpsies.

Britnija Spīrsa jūlijā tiesai iesniedza lūgumrakstu, kas liegtu tēvam kontrolēt viņas īpašumus, solot vairs neuzstāties koncertos, kamēr viņas prasība netiks apmierināta. Spīrsa kunga advokāti pauda, ka, ja tiks atrisināti "noteikti jautājumi", viņš tam piekritīs. Dziedātājas advokāti arīdzan uzskata, ka publiska cīņa starp klientu un viņa meitu nav neviena interesēs.

Spīrsas advokāti sola turpināt izmeklēšanu par to personu rīcību, kas iesaistīti Britnijas īpašumu pārvaldīšanā kopš 2008. gada.

Jau vēstīts, ka kopš 2008. gadā ar tiesas lēmumu par Britnijas Spīrsas oficiālo aizbildni tiesa iecēla viņas tēvu. Tas bija saistīts ar mākslinieces garīgās veselības stāvokli. Kopš tā laika Džeimija Spīrsa faktiskā kontrolē nonāca gan meitas profesionālā dzīve, gan finanses un pat privātās dzīves aspekti. Spīrss allaž noraidījis pārmetumus un pauda bažas par savas meitas labklājību.

Pagājušajā gadā dziedātājas fani uzsāka kampaņu "Brīvību Britnijai!" ar mērķi panākt, ka Britnija var atgūt autonomiju un pati būt savas dzīves noteicēja.