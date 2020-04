Daiļslidotājs Pļuščenko ālējas sievas mētelītī

View this post on Instagram

Шёл какой -то там день карантина , мы активно продолжали сидеть дома )) 😎😎😎 #fliptheswitch @plushenkoofficial & @gnomgnomych 🔥🔥🔥 #fliptheswitchchallenge

