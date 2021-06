Dalība 'Eirovīzijā' Latvijai šogad izmaksājusi visdārgāk – 150 000 eiro

Latvijas Televīzija (LTV) atklājusi, ka mūsu valsts piedalīšanās lielajā "Eirovīzijā" šogad izmaksājusi visdārgāk, salīdzinot ar citiem gadiem, raksta izdevums "Privātā Dzīve".

Lai gan Latvijas pārstāvei Samantai Tīnai ar dziesmu "The Moon is Rising" konkursā pagalam nepaveicās – Latvija palika pašā pēdējā vietā atlases pusfinālā –, dalības izmaksas bijušas lielākas nekā iepriekšējos gados, proti, vairāk nekā 150 tūkstoši eiro.

"Atklāt visas izmaksas detalizēti nevaram. Pirmkārt, šobrīd vēl nav savāktas visas atskaites par maija izdevumiem, otrkārt, nedrīkstam izpaust Eiropas Raidorganizāciju apvienības (EBU) licences cenu. Tomēr kopsummā tā veido lielāko daļu no LTV ieguldītās naudas. Parasti LTV ieguldītā ir aptuveni 100 000 eiro, bet šogad tā palielinājās Covid-19 ierobežojumu un EBU prasību dēļ," "Privātajai Dzīvei" skaidro LTV pārstāve Krista Luīze Priedīte.

Izmaksas veidojusi arī prasība dziesmai sagatavot vēl vienu papildu video jeb rezerves uzstāšanos. Tāpat šajā summā ieļautas Samantas Tīnas komandas darba izmaksas, priekšnesuma grafiskie risinājumi, TV režijas koncepts, izmaksas delegācijai, algas un arī īpašā raidījuma "Kā uzvarēt "Eirovīzijā". Samantas Tīnas ceļš uz Roterdamu", izmaksas, ko LTV pārraidīja piecos raidījumos pirms Samanta ar komandu devās uz Roterdamu.

"Delfi" jau vēstīja, ka Latvija šā gada "Eirovīzijā" neizkļuva no pusfināla, tajā ar 14 punktiem paliekot pēdējā vietā. Konkursa finālā triumfēja Itālija ar dziesmu "Zitti e Buoni", līdz ar to nākamgad "Eirovīzija" notiks kādā no Itālijas pilsētām.