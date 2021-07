Dēli atklāj statuju princeses Diānas piemiņai; Čārlzs neierodas

Velsas princeses Diānas 60. dzimšanas dienā dēli Viljams un Harijs atkal apvienojušies, lai kopīgi atklātu pieminekli mātei, ziņo britu mediji.

Tautā mīlētajai princesei Diānai šā gada 1. jūlijā būtu apritējuši sešdesmit gadi. Lai godinātu viņas piemiņu, Kensingtonas pils dārzā atklāta piemiņas statuja.

Neraugoties uz faktu, ka starp karalisko ģimeni un no tās "aizgājušo" princi Hariju valda ilgstošas nesaskaņas, Harijs tomēr mērojis ceļu no savas dzīvesvietas ASV uz dzimteni, lai piedalītos pieminekļa atklāšanas svinīgajā pasākumā. Statuju atklāja abi Diānas dēli – Harijs un Viljams, un šī ir viena no retajām reizēm pēdējā pusotra gada laikā, kad brāļi satiekas un runājas.

"Brāļi atkal kopā" – šāds virsraksts rotā lielāko britu tabloīdu "Mail Online". Abi prinči godināja mātes piemiņu ar smeldzīgu dzejoli, bet jau pēc atklāšanas abi pastaigājās pa pils dārzu, sasveicinoties arī ar sanākušajiem princeses Diānas tuvākajiem radiniekiem. "Mēs katru dienu vēlamies, lai māmiņa būtu ar mums," pauda Harijs un Viljams.

Princis Harijs pasākumu pameta 90 minūtes pēc tā sākuma, un devies vai nu uz kotedžu, vai uzreiz uz Hītrovas lidostu, lai lidotu atpakaļ uz ASV, kur viņu gaida kundze Megana un bērni; jaunākā atvase nāca pasaulē 4. jūnijā.

Pasākumā nebija ieradies princis Čārlzs, Diānas bijušais vīrs un abu prinču tēvs. Iepriekš medijos izskanējis, ka princis Čārlzs šajā dārza pasākumā nepiedalīsies, jo "negrib uzplēst vecas rētas", teicis kāds karaļnamam pietuvināts avots.

Statuja par godu Diānai apliecina viņas mīlestību pret cilvēkiem, īpaši bērniem, kuriem dzīves apstākļi nebija spoži. Uzstādīt šādu monumentu bijis plānots jau pirms četriem gadiem, un nu ideja realizējusies. Pirms atklāšanas piemineklis nedēļu stāvējis savā vietā, ieslēgts metāla kastē.

Kā zināms, Velsas princese gāja bojā autoavārijā 1997. gada 31. augustā, būdama 36 gadu veca. Harijs un Viljams tobrīd bija jauni zēni.