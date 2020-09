Diāna Kubasova sūkstās par pārāk maz 'laikiem' viņas instagrama vēstījumiem

View this post on Instagram

🤪 MANA PIRMĀ 🤪 ⠀ Vakardien gaismā nāca mana pirmā grāmata - “INSTRAGRAM VIZUĀLA CEĻVEDIS”. Ļoti ilgi tam briedu, gatavojos, sapņoju, līdz beidzot saņēmu iedvesmu piesēsties un to uzrakstīt. ✍️ Uzminiet, kas mani iedvesmoja to darīt❓ ⠀ Protams, Jūs- mani mīļie sekotāji! ❤️ Mani ik dienas iedvesmo Jūsu panākumi un es no sirds gribu, lai Jūsu dzīve kļūtu labāka! 🌟 Ar gadiem arvien vairāk saprotu, ka tas, ko es patiešām gribu dzīvē, nav nauda (taču tā dzīvi padara varen komfortablu), bet gan citu iedvesmošana un dzīvju uzlabošana. ✨ ⠀ Man bija sapnis uzrakstīt grāmatu un, kad sāku domāt par ko lai raksta, pirmkārt, apdomāju lietas, kuras es visvairāk zinu un kuras mani aizrauj. 🤔 Tās, protams, ir 1️⃣ Instagram, 2️⃣ ēst gatavošana un 3️⃣ došanās piedzīvojumos. Tad no nolēmu pie pirmās tēmas ķerties pie tās, kas aizņem lielu manas dzīves daļu un kas manu dzīvi izmainīja līdz nepazīšanai - Instagram. Un tā kā Instagram pirmakārt ir vizuālais medijs, tad pati tā svarīgākā sastāvdaļa, protams, ir bildes un kopējais profila izskats - tāpēc arī izvēlējos šo tēmu. ✅ ⠀ Lai padziļinātu un nostiprinātu zināšanas, būs arī interaktīvs maratons ar uzdevumiem, mājas darbiem, bet dažas lietas, piemēram, bilžu apstrādi, vislabāk var iemācīties tieši skatoties video, tāpēc būs arī video lekcijas un noslēdzošā Q&A sesija! 🤩 ⠀ Vai Tu jau esi iegādājies ceļvedi un devies tuvāk saviem sapņiem❓ ____________ ⠀ Do you have a courage to follow your dreams❓ ⠀ 👙: @cleopatrabeachwear 👘: @berawaluxe 😎: @enkieyewear

