Drāma Magones sētā: negaidīti no ārzemēm pārbrauc vīrs, ierodas arī policija

Jaunākie notikumi Magones Šutovienes dzīvē līdzinās drāmai - Žanis, greizsirdības jūtu vadīts, nolēmis negaidīti atgriezties no ārzemēm un pārsteigt sievu. Viss izvērties dramatiskā skandālā.

Magone Šutoviene šova "Slavenības. Bez filtra" skatītājiem atklājusi, ka ar vīru Žani, kurš pirms pāris mēnešiem devās peļņā uz ārzemēm, attiecībās ir krīze. Laulāto starpā radusies plaisa, jo Žanim nav pieņemami, ka pie Magones nakšņojis dzejnieks no Liepājas, kamēr Magone ir pārliecināta – vīram būtu jāsaprot, ka šī tikšanās noritējusi tikai un vienīgi profesionālā gaisotnē un greizsirdības scēnām nav pamata. Tomēr komunikācija laulāto starpā pārtrūkusi, Žanis nav cēlis klausuli, bet tajos retajos brīžos, kad abi sazvanījušies, sekojušas lamas un skaļa vārdu apmaiņa.

Un nu Žanis, greizsirdības jūtu vadīts, nolēmis negaidīti atgriezties no ārzemēm un pārsteigt sievu. "Es saprotu, ka tās lidmašīnas bija kaut kad aizklapētas, tagad tie reisi atvērti. Labi, es tā kā saprotu – drīz tas varētu notikt. Bet nu to, ka tik ātri jau no rīta viņš te man stāv," agrā rīta stundā, ieraugot vīru ar čemodānu rokās nākam pāri pagalmam, saka Magone un ironizē, ka tas bijis baigais "surpraizs" un vīrs, visticamāk, vēlējies viņas mīļāko izvilkt no skapja vai gultas apakšas.

Tiesa, tālāk abu satikšanās nenotika gluži romantiskākajā gaisotnē – Žanis, tā pavairāk uzņēmis uz krūts, sāka ar sievu skaidroties un pārmest dzejnieka viesošanos, kamēr Magone, iztulkojot vīra teikto kā agresīvu uzbrukumu un metās mukt. Dramatiskajos notikumos "Avotiņu" sētā iesaistījās pat likumsargi, bet Žanim nakti nācās pārlaist policijas iecirknī.