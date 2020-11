Dramatiski beidzas dziedātājas Linitas romāns ar internetā iepazīto Guntaru

No lielās mīlas līdz iesniegumam policijā – tā par dziedātājas Linitas Mediņas un ogrēnieša Guntara Avdejeva dažus mēnešus ilgo romānu šonedēļ vēsta žurnāls "Privātā Dzīve".

Populārā kantrīdziedātāja pirms pusotra gada šķīrās no sava vīra un jaunai mīlai vairs neticēja. Tomēr Linita interneta iepazīšanās vietnē atrada Guntaru, noticis klikšķis un uzplaukusi draudzība. Arī Guntars vēl nesen "Privātajai Dzīvei" pauda, ka Linitu ļoti iemīlējis un vēlas ar viņu kopā pavadīt tuvākos 50 gadus.

Taču tad Linita Mediņa piedalījās kanāla "STV Pirmā!" sarunu raidījumā "Sapņu ķērājas", turklāt uz pārraides ierakstu viņu aizvedis jaunais draugs. Linita ēterā pateica, ka pati jau apšauba, vai šis mīlasstāsts būs ilgs un ar laimīgām beigām. Viņa atklāja, ka Guntaram nav mašīnas, liekot noprast, ka pielūdzējs vilcienā neesot īsti viņas statusam piemērots. Pirmajā randiņā viņa sagaidījusi ogrēnieti uz perona, bet patika bijusi.

Publiski paustais Guntaru ļoti aizvainojis, viņš neizprot bijušās draudzenes rīcību un sauc viņu par meli. Žurnālam "Privātā Dzīve" ogrēnietis skaidro, ka Linita pati braucot ar vilcienu, un vīrietis neredz neko apkaunojošu, ja cilvēki ar to pārvietojas. Guntars sauc mākslinieci par "randiņu speciālisti" un arī meli, proti, viņa visai Latvijai esot samelojusies, ka ir šķīrusies no bijušā vīra, jo patiesībā Linita joprojām ir oficiāli precējusies. Tāpat viņš bilst, ka TV raidījuma ieraksta brīdī abu attiecības jau bijušas finiša taisnē, bet dziedātāja klāstījusi, ka gatava pie tām strādāt. Bet pēc ieraksta viņa draugam paudusi, ka "jauki parunājusies" ar raidījuma vadītājām, neko nesakot par to, kas vēlāk izskanēja publiski.

Tikmēr Linita saka, ka pēc tam, kad viņa Guntaram paziņojusi par vēlmi šķirties, esot sācies "pilnīgs murgs". Māksliniece "Privātajai Dzīvei" skaidro, ka vīrietis sirojot ap viņas māju, fotografējot un filmējot logus, raksta ziņas viņas draugiem un radiem, ar īsziņām bombardē pašu Linitu. Dziedātāja vērsusies policijā ar iesniegumu par vajāšanu.

Savukārt Guntars notiekošo sauc par absurdu, jo viņš vienkārši reiz aizbraucis pie viņas, lai savāktu savas mantas un atdotu Linitai piederošās. Kašķis izvērties par televizoru, kuru vīrietis draudzenei sagādājis, lai māksliniece varētu skatīties savu iemīļoto šovu "Balss maskā", kurā pati piedalījās. Vīrietis uzrāda arī Linitas rakstītu īsziņu: "Kad tu atvedīsi manas meitas matraci, tad varēsi dabūt savu TV. Bez brīdinājuma tuvošanās man un manai mājai tev ir aizliegta," tajā pausts.

Guntars ceļ gaisā arī citus "faktus". Viņam ir pierādījumi – pat kafejnīcu čeki –, ka Linita tiekas ar savu bijušo vīru, kurš pats esot izšķīries no jaunās draudzenes. Pie Linitas mājas Jelgavā regulāri redzēta eksvīra mašīna. Guntars pieļauj, ka viņa romānam ļāvusies tikai tamdēļ, lai padarītu greizsirdīgu bijušo, un ļaunu prātu uz Linitu netur, taču viņu sarūgtina, ka ticis publiski ķengāts un nomelnots.