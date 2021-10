Dziedātāja Adele pilnībā pārtraukusi lietot alkoholu

Izcilā britu dziedātāja Adele pavēstījusi, ka nesen atteikusies no alkohola lietošanas. Intervijā britu "Vogue" dziedātāja atklāja: dzeršana bijusi viņas ikdiena, un, lai saudzētu balsi, attiecībām ar alkoholu pielikts punkts.

15. oktobrī klajā nāks Adeles jaunākā albuma singls "Easy on me", un, tuvojoties lielajam notikumam, dziedātāja sniegusi vairākas intervijas. Žurnālam "Vogue" viņa atklājusi, ka alkohols spēlējis būtisku lomu viņas dzīvē, bet 9. oktobrī tiešraidē "Instagram" platformā viņa pavēstīja, ka tagad no tā pilnībā atteikusies. Galvenais iemesls: tas visnotaļ kaitējis Adeles skanīgajai balsij.

"Tā kā es gatavojos atgriezties [uz skatuves, mūzikā], man bija jāpārtrauc dzeršana. "Aperol spirtz" – jā, tas man patika," dziedātāja ieskicē savu gaumi uz alkoholiskajiem kokteiļiem. "Mani vienmēr ir fascinējis alkohols, tas man no tēva. Allaž gribēju zināt, kas gan alkoholā ir tik lielisks," māksliniece izpaudās intervijā "Vogue".

Adelei bija sarežģītas attiecības ar tēvu Marku Evansu. Evanss nomira šā gada maijā no vēža. Viņš un Adeles māte izšķīrās, kad meitene vēl bija pavisam maza. Savus vecākus viņa sākusi labāk saprast laikā, kad izjuka Adeles pašas laulība ar dēliņa Andželo tēvu Saimonu Koneki. Tas bija arī periods, kad viņa ik vakaru izdzērusi pudeli vīna. Arī pandēmijas laikā māksliniece "dzērusi septiņas naktis nedēļā".

Tāpat dziedātāja pavēstīja, ka ar savu tēvu tomēr izlīgusi īsi pirms viņa nāves, turklāt tēvs paguvis caur "Zoom" servisu noklausīties meitas topošo albumu, kam gan nosaukums vēl nav publiskots. "Viņš bija gatavs doties prom, un es atradu iespēju tēvam visu piedot," skarbo attiecību iznākumu komentējusi Adele.

Jau vēstījām, ka Adeles privātajā dzīvē nu ir būtiskas izmaiņas: viņa ne tikai pāris gadu laikā atbrīvojusies no 45 kilogramiem liekā svara, bet arī atgriežas mūzikas apritē un nodibinājusi jaunas attiecības, – Adele ir kopā ar NBA basketbolistu aģentu Riču Polu.