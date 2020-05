Dziedātājs Mārtiņš Ruskis skatuvi nomaina uz mazo biznesu Olainē

View this post on Instagram

Pirmās dienas baristas godā :) paldies, ka mani apciemojat, nobaudāt kādu gardu dzērienu un dalāties ar savu prieku!!! Jāteic, ka šis savdabīgais laiks liek prātam darboties citādākā režīmā, jo ir jāizdomā kā nodrošināt savu ģimeni brīdī, kad tev aizliedz strādāt to, ko tu visvairāk mīli. Es, tā pat kā daudzi, sūtīju čupām CV, bet atbildēja retais, jo vīruss skāra visas jomas un retais grib ņemt jaunu darbinieku šādā brīdī. Būšu godīgs, mani pārņēma diezgan liela grūtsirdība. Par laimi, man blakus ir mana burvīgā sieva @zanetedinsberga , kura atrada īstos vārdus īstajā brīdī. Pēc mūsu sarunas izgāju pastaigā ar dēlu un pēkšņi atskārtu kā Olainē trūkst - garda kafija parkā. Steidzu izstāstīt sievai savas idejas, veicām daudz zvanu, atradām treileri, veicām pielāgošanas darbus, tikām pie, atļaujām, lieliskas kafijas un mums ir jauna lieta, kas spēj aizraut! Kafija tiešām ierauj savā pasaulē! Mēs priecājamies par katru @kanterokafija apmeklētāju un esam gandarīti, ka viss ir izdevies! Nesatraucieties, mūzika nekur nepazudīs, mirklī kad būs jāuzstajas - uzstāšos, bet mūsu jaunais lolojums ies roku rokā ar visu :) Un jā, es pats esmu aiz Kantero letes katru dienu. Atbrauciet un nobaudiet lielisku kafiju :)

