'Eirovīzijas' uzvarētāju apsūdz kokaīna šņaukšanā turpat arēnā

Starptautiskajā dziesmu konkursā "Eirovīzija" jau noticis pirmais skandāliņš, proti, dziedātājam Damiano Deividam pārmet narkotiku lietošanu, ziņo BBC.

Šogad "Eirovīzijā" triumfēja grupa "Måneskin" ar dziesmu "Zitti E Buoni". TV skatītāji tiešraidē varēja vērot grupas priecāšanos, un sociālajos tīklos ne viens vien norādīja – izskatoties, ka Damiano Deivids, grupas solists, pēkšņi noliecoties pār galdu, itin šņauc narkotikas, kokaīnu. Pēc īsā video parādīšanās sociālajos tīklos sākās lielāka ažiotāža – "Eirovīzijas" fani metās spriest, vai tiešām konkursants tiešraides laikā ļautos šādai apgrēcībai?

Vēlāk preses konferences laikā grupa "Måneskin" bija spiesta taisnoties, Damiano pilnībā noraidīja pārmetumus kokaīna lietošanā: "Es nelietoju narkotikas. Draugi, nu, lūdzu..." Neveiklais video moments bijis saistīts ar grupas biedra Tomasa saplēsto stikla glāzi.

Lines are closed. But not for Italy... #Eurovision pic.twitter.com/cup7cdB6f8