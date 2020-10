Elegances paraugstunda: Andras Levites pandēmijas laika smalkais stils

Latvijas Valsts prezidenta Egila Levita kundze, ārste Andra Levite nudien piedomā pie sava koptēla. Īpaši tas redzams reizēs, kad notiek kas valstiski būtisks.

Ja, piemēram, ASV pirmā lēdija Melānija Trampa sejas aizsegus nevalkā vispār vai dažkārt izmanto baltas krāsas medicīniskās maskas (piektdienas rīts nāca ar ziņu, ka viņai un Trampam diagnosticēts Covid-19), tad Latvijas pirmā lēdija Andra Levite pandēmijas kontekstā demonstrē skaistu eleganci, proti, viņa pieskaņo sejas aizsegus savam tābrīža notikuma tērpam.

To īpaši labi varēja manīt Francijas prezidenta Emanuela Makrona un viņa kundzes Brižitas vizītes laikā Rīgā. Brižitas Makronas seju sedza no koptēla tālstāvoša sejas maska, proti, tas ir vienkārši vajadzības paģērēts priekšmets, kurpretī Latvijas prezidenta kundze to valkāja kā skaistu aksesuāru ansamblī ar tērpu, kas viņai mugurā.

Sagaidot Makronu pāri otrdien Rīgas pilī, Andra Levite bija tērpusies maigi rozā kostīmā, un pieskaņotā tonī bija arī viņas aizsargmaska. Šo saskaņoto ansambli cildināja arī etiķetes eksperte Aija Strautmane, lai gan rozā toņi oficiālos pasākumos pēc protokola neesot labais tonis, viņa pauda.

Foto: LETA

Savukārt trešdien Levite bija uzvilkusi pelēkzilu elegantu un sievišķīgu kostīmu, tam pieskaņojot precīzi tāda paša toņa sejas masku.

Kā portālam "Delfi" skaidro Valsts kancelejas pārstāve Aiva Rozenberga, Levita kundze tik tiešām ļoti piedomā pie koptēla, jau laikus paredzot tērpus, kādus vilks ieplānotajos pasākumos. Arī sejas maskas tiek speciāli šūdinātas, taču pirmā lēdija nevēlas publiskot sava šuvējmeistara vārdu.

"Viņa par to domā! Tērpi tiek pārrunāti ar protokola cilvēkiem, ņemti vērā arī prognozētie laikapstākļi. Tērpi ir pārdomāti, taču kopumā tas ir viņas privāts jautājums," par Levites apģērba izvēlēm teic Rozenberga.

Prezidenta kundze ne tikai Makronu vizītes laikā šķita īpaši piedomājusi pie sejas maskas. Arī Rīgas domes ārkārtas vēlēšanu dienā Levite balsot devās kostīmam pieskaņotā maskā – arī todien viņas maigi violetajam rudens mētelim tika pieskaņots gluži līdzīga toņa sejas aizsegs.