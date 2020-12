'Ērkšķu' dāmas pirms lielā fināla sapucē, bet Gintai savs tēls nepatīk

Ceturtdien, 17. decembra vakarā, kanālā "STV Pirmā!" būs vērojams sociālā projekta "Caur ērkšķiem uz..." sezonas noslēguma fināls.

Kura no dāmām plūks uzvarētājas laurus smeldzes šovā -– jaunā māmiņa Ginta no Limbažiem, kura cieš no medikamentu atkarības, kritiski zema pašvērtējuma un sapņo atgūt ticību sev, atraktīvā Kristīne no Ventspils, kura bērnībā piedzīvotās vardarbības dēļ vēlas iemācīties pieņemt sevi, vai liepājniece Inga, kura sapņo atbrīvoties no alkohola atkarības un kaitīgās vides ietekmes?

Fināla priekšvakarā visas trīs meitenes piedzīvoja vizuālas pārvērtības kādā skaistumkopšanas salonā.

Ja Kristīnei un Ingai savs jaunais tēls patīk, tad Ginta (attēlā pirmā no kreisās) gan ar jauno izskatu nav mierā – viņa par jauno veidolu ir tik sašutusi, ka visu vakaru bija neomā.

Foto: Publicitātes foto

"Es neticēju, ka tā esmu es. Es gribēju raudāt, bet neraudāju, nocietos," ieraugot pārvērtību rezultātu, teic Inga. Jaunā sieviete ar meistares veikumu nav mierā. "Kad es ieraudzīju sevi spogulī, es knapi noturējos, lai nesāktu psihot vai bimbāt," saka Ginta. "Vienīgais, kas man paurī bija, cik man briesmīgi tie mati," viņa nespēj samierināties ar jauno matu griezumu. Vai šī negaidītā reakcija ietekmēs arī sievietes izredzes kļūt par projekta uzvarētāju?

Atgādinām, ka, saskaņā ar projekta noteikumiem, trīs finālistes stāsies bijušo "ērkšķu" ceļabiedru priekšā, lai savu likteni atdotu viņu rokās. To, kura no finālistēm uzvarēs, tradicionāli noteiks pārējo sezonas dalībnieku balsojums.