'Ērkšķu' dāmu nežēlastībā krīt azartspēlmane Sarmīte

Jau šovakar pie skatītājiem nonāks smeldzes šova Caur ērkšķiem uz... jaunākā sērija, kurā izgaismosies dāmu kolektīva attieksme pret savu kolēģi Sarmīti.

Jaunajā šova sērijā šerpā Ināra, kura uz projektu nākusi, lai iemācītos pateikt "nē" ballītēm un kaitīgajiem ieradumiem un būtu laba mamma savam mazajam dēliņam, ik pa laikam izmantos izdevību, lai uzbruktu Sarmītei – dāmai, kura cieš no azartspēļu atkarības un smagiem psiholoģiskiem kompleksiem.

Ināras nepatika pret Sarmīti no sērijas uz sēriju aug tikai augumā. Ināra izmanto katru izdevību, lai "ieknābtu" Sarmītei un viņu pazemotu.

Īpaši skaļi savas antipātijas Ināra paudīs Alda Zaula vadītajā nodarbībā par mērķu sasniegšanu un savstarpējo sadarbošanos. Nodarbības vadītājs aicinās "Ērkšķu" dalībniekus veltīt viens otram labus vārdus un atklāt, ko no blakus sēdošā kolēģa, katrs varētu mācīties. Ja pārējie izmantos izdevību un patiešām katrā no cīņas biedriem meklēs pozitīvo, Ināra, Sarmītei acīs skatoties, ne bez smalkas ironijas sacīs, ka vienīgais, ko dāma no viņas varot mācīties, ir to, kā pareizi sagriezt tomātus. Pārējās projekta dalībnieces gan steigsies atbalstīt Sarmīti, sakot, ka šoreiz Ināra gājusi par tālu un ar tik skarbiem pazemojumiem kolēģi iedzinusi vēl lielākos kompleksos.