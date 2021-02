'Es nebiju pelnījusi tādu Latvijas naidu' – Didrihsonei atseko tūkstoši

Ceturtdien populārā "Instagram" influencere un apģērbu veikala "Butterfly" saimniece Elīna Didrihsosne atbildēja uz interesenta jautājumu, kāda ir viņas attieksme pret homoseksuālu pāru tiesībām uz ģimeni, un tas izvērtās skandālā.

Didrihsone ir viena no ietekmīgākajām pašmāju influencerēm – vēl 18. februāra rītā "Instagram" platformā viņai sekoja 78,671 cilvēks, taču jau 19. februāra pusdienlaikā sekotāju skaits nokrities līdz 74,3 tūkstošiem.

Didrihsone ceturtdien publiskotajā video pauda, ka homoseksuālu attiecību legalizācija viņai nav pieņemama: "Šī tēma man ir absolūti nepieņemama. Es viņu nesaprotu, nekad nesapratīšu un nekad neatbalstīšu. Sākumā domāju, vai man par šo tēmu ir jārunā, taču sava nostāja man noteikti jāpasaka: esmu kategoriski pret! Tā Dievs mūs nav radījis. Sievietei ir jābūt ar vīrieti un vīrietim ar sievieti," argumentēja Didrihsone, kura iepriekš daudzkārt paudusi, ka dzīvē seko Dievam. Viņa kopā ar vīru un biznesa partneri Nauri ir arī draudzes "Prieka vēsts" locekļi.

"Esmu par veselīgām attiecībām, par laulību starp vīrieti un sievieti. Vēlos bērnus gan sev, gan arī lai Latvijā ir ģimenes, kuras var nest pēcnācējus," izteicās uzņēmēja, bet mirkli vēlāk šo video dzēsa.

Liela daļa "atseku" notikušas neformālas kampaņas ietvaros, proti, virkne pazīstamu influenceru atsekoja paši un aicināja to darīt arī savus interesentus, argumentējot, ka viņas viedoklis viendzimuma laulību kontekstā nav savienojama ar kristīga cilvēka attieksmi pret ļaudīm. Savu viedokli pauda atklātais gejs Kašers, aktrise Dārta Daneviča, šovmenis Roberto, influenceris Rojs Rodžers, dziedātāja Samanta Tīna un citi.

Tomēr tūkstošu atbirums nebūt neiezīmē lielu krīzi Didrihsones sekotāju pulkā, skaidro "Delfi" sociālo tīklu redakors Jānis Sildniks: "Lai arī tas izklausās pēc liela sekotāju zuduma (šis skandāls, piemēram, ir likvidējis pieaugumu, kas sekoja pēc Valentīndienas konkursa (izlozējot jaunāko iPhone), kurā viņa ieguva vairāk nekā 3000 sekotāju), realitātē uz kopējā Elīnas "Instagram" konta dinamikas tas nemaz nav tik skaitliski būtisks.

Foto: Elīnas Didrihsones "Instagram" sekotāju skaita dinamika 2020.-2021.gadā.

Piemēram, decembrī veiktā izloze viņai sekotāju skaitu palielināja no 69,843 sekotājiem līdz 81,804 augstākajā punktā. Izlozei beidzoties, viņas profils zaudēja 7000 sekotāju, kas ir daudz vairāk nekā pēc šī skandāla. Līdzīga piesekošanas-atsekošanas dinamika viņai ir vērojama visa 2020. gada gada griezumā. Tiesa, statistika rāda, ka cilvēku, kuri izlemj influencerei vairs nesekot, ir daudz mazāk nekā to, kuri šādu izvēli neveic. Tā viņa 2020. gadā savu sekotāju bāzi ir audzējusi no 45,8 tūkstošiem līdz pat 81,8 tūkstošiem pašā augstākajā punktā," analizē Sildniks.

Didrihsone nepārdzīvo par sekotāju atbirumu

Sarunā ar portālu "Delfi" jauniete atzīst: cilvēku interese par viņas personību šobrīd ir milzīga.

"Te vairs nav runas par sekotāju skaitu, bet par profila skatījumiem. Man ir tāda sajūta, ka visa Latvija paskatījusies manu profilu! Es nekad neesmu dzinusies pēc "foloveriem". Sekotāji ir cipars, bet tas nav rādītājs tam, ko tu esi sasniedzis vai kāds esi cilvēks," spriež uzņēmēja. Viņa, protams, pamanījusi sekotāju skaita atbirumu, taču teic, ka ir arī jauni piesekotāji. "Es neesmu dolārs, lai visiem patiktu, un visai Latvijai nav manam viedoklim jāpiekrīt," skaidro Didrihsone.

Uzņēmēja: "Neesmu nevienu aizskārusi"

Vaicāta, kā pati komentē radušos skandālu, Elīna skaidro, ka viņa ir izteikusi tikai savu viedokli kontekstā ar pašas dzīvi un savu ģimeni, nekādā gadījumā nevēršoties pret sabiedrības locekļiem. Viņas viedoklis lielā mērā balstīts ticībā. "Ļoti labi saprotu, ka neesmu nevienu aizskārusi, izsakot savu viedokli, kurš ir tikai un vienīgi mans skatījums," viņa teic.

"Bet es nebiju pelnījusi tādu Latvijas naidu pret sevi, jo sekotāji atsekoja tādēļ, ka citi influenceri pasludināja: tas, ko esmu pateikusi, nav okei, un tāpēc tagad izdzēšam Elīnu no zemes virsas par to!" Viņa uzsver, ka personīgi nevienam neko nav teikusi, tikai paudusi savu "dzīves politiku". Jauniete uzskata, ka nav pelnījusi to, kas tagad notiek ap viņas personu.

Argumentējot savu pozīciju, Didrihsone min piemēru ar smēķētājiem. "Es esmu pret smēķēšanu, pati nesmēķēju. Bet es nebūšu pret savu opi, kurš smēķē! Es no viņa neatteikšos, tamdēļ nemīlēšu mazāk un tāpēc nepārtraukšu kontaktēšanos. Bet pati joprojām neatbalstīšu smēķēšanu," skaidro uzņēmēja. "Latvija mani ir pārpratusi un tāpēc ir šie uzbrukumi," viņa piebilst.

Kopienas "LGBT House Riga" instagramam kontā ceturtdien tika publiskots šāds viedoklis: "Mēs nedrīkstam ignorēt klaju homofobiju gan interneta vidē, gan īstajā dzīvē. Cilvēktiesības nav viedoklis. Tajā pašā laikā mēs aicinām mūsu sekotājus atturēties izteikt aizskarošas piezīmes par viedokļa paudēja izskatu vai personīgo dzīvi. Veltīsim savu enerģiju, lai dalītos ar mīlestību un cieņu. Veltīsim laiku, lai skaļi paustu atbalstu LGBTQ+ un kopīgi veidotu "online" vidi, kurā ikviens no mums var justies pieņemts un saprasts."

Savukārt uzņēmums, kas izplata kafiju, piektdienas vakarā vietnē "Twitter" paziņoja, ka pārtrauc sadarbību ar Elīnu Didrihsoni. Kafijas automāti līdz šim tika izspēlēti influenceres rīkotajās izlozēs.

Mēs uzņēmumā "Es mīlu kafiju" kafijas mīļotājus nešķirojam pareizajos un nepareizajos. Mums vienlīdz dārgi un mīļi visi klienti. Tāpēc nevaram turpināt sadarbību ar Elīnu Didrihsoni pic.twitter.com/1iSoczgLIT — esmilukafiju.lv (@esmilukafiju_lv) February 19, 2021

Jau vēstīts, ka 23 gadus vecā Didrihsone šobrīd ir viena no pazīstamākajām pašmāju interneta vides personībām, popularitāti izpelnoties gan ar rosīšanos savā biznesā, gan ar efektīgo ārieni, izmantojot mākslīgā skaistuma piedāvātās iespējas.