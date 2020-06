Fitnesa skaistulis Rumpis pošas kāzām ar daiļo Elīnu

Pašmāju fitnesa entuziasts Pēteris Rumpis paziņojis par saderināšanos.

Rumpja izredzētā ir Elīna Burkevica, ar kuru Pēteris uzsāka attiecības drīz pēc šķiršanās no fitnesa skaistules un veselīga dzīvesveida entuziastes Paulas Freimanes.

Freimane ar Rumpi bija kopā aptuveni divus gadus. Nu jau arī Paulai ir cits draugs.

Par nolūkiem precēt Elīnu Rumpis paziņoja sociālajā tīklā "Facebook", publiskojot bildīti, kurā redzams gredzens sievietes zeltnesī. "Viņa teica jā," priecīgi vēstīja trenētā ķermeņa īpašnieks. Zem ieraksta virknējas apsveikumi topošajiem laulātajiem.

Rumpis ar Elīnu nu jau labu laiku ir Latvijā, taču daļu no Covid-19 pandēmijas laika abi pavadīja Taizemē, kur bija "iestrēguši", taču par to pārāk nepārdzīvoja. Gluži otrādi – pāris savus sekotājus sociālajos tīklos priecēja ar krāšņiem skatiem no tālās zemes.