Foto: Elitāra publika pulcējas klasiskās mūzikas festivālā Jūrmalā

Ar stāvovācijām un vairāk nekā 3500 apmeklētājiem noslēgusies festivāla "Rīga Jūrmala" atklāšanas nedēļas nogale, portālu "Delfi" informē pasākuma rīkotāji.

no 16. līdz 18. jūlijam, ar vairāk nekā 3500 skatītājiem un stāvovācijām piecos festivāla koncertos Dzintaru koncertzālē un Lielajā ģildē, tika atklāts klasiskās mūzikas festivāls "Rīga Jūrmala". Festivāls ir viens no pirmajiem pasaules klasiskās mūzikas notikumiem pēdējā gada laikā, kurš nodrošinājis iespēju skatītājiem baudīt koncertus 100% kapacitātē, drošos apstākļos un bez maskām, uzņemot tik lielu skatītāju skaitu, skaidro festivāla organizatori.

Arī šogad festivāla atklāšanas koncertprogrammu apmeklēja daudzi sabiedrībā zināmi un elitei piederoši ļaudis. Koncertus baudīja gan eksprezidents Valdis Zatlers ar kundzi Lilitu, gan veselības ministrs Daniels Pavļuts ar nule apņemto sieviņu Elīnu, gan uzņēmēju Pīlēnu pāris, gan Jūrmalas mērs Gatis Truksnis ar dzīvesbiedri un daudzi citi. Sabiedrībā izgāja arī azartspēļu magnāts Jānis Zuzāns ar jauno pavadoni. Pasākumu baudīja arī modes pazinēja Līga Zemture un citu mākslu pārstāvji, piemēram, JRT vadītājs Alvis Hermanis ar kundzi Kristīni un Dailes teātra direktors Juris Žagars, kurš gan uz koncertu ieradās bez dzīvesbiedres. No Rīgas ieradies bija arī galvaspilsētas mērs Mārtiņš Staķis un vairāki politiķi.

Festivāla "Rīga Jūrmala" turpinājumā plānotas trīs nedēļas nogales: no 6. līdz 8. augustam, no 27. līdz 29. augustamun no 2. līdz 5. septembrim, piedaloties izcilajiem Amsterdamas Karaliskajam "Concertgebouw" orķestrim, pianistam Jefimam Bronfmanam, vijolniekam Reno Kapisonam, Baireitas Festivāla orķestrim un latviešu diriģentam Andrim Nelsonam, un citiem izciliem mūziķiem.