Foto: Filipīnās kronēta Zemes daiļākā neprecētā sieviete

Pagājušajās brīvdienās Filipīnās tika aizvadīts prestižais vides aizsardzībai veltītais skaistuma konkurss "Mis Zeme" ("Miss Earth"), kurā šogad uzvaras laurus plūca Nellisa Pimentela no Puertoriko.

Konkurss norisinājās jau 19. reizi, šogad tajā dalību bija pieteikušas skaistules no 85 dažādām valstīm, liecina konkursa mājaslapā publicētā informācija.

Sīvā konkurencē titulu "Mis Zeme" ieguva 22 gadus jaunā Nellisa Pimentela no Puertoriko. Konkursa noteikumi paredz, ka turpmākos 12 mēnešus uzvarētāja aktīvi iesaistīsies un piedalīsies dažādās ar klimata pārmaiņām un vides aizsardzību saistītās kampaņās un projektos visā pasaulē.

Par "Mis Gaiss" tika kronēta Emanija Devisa no ASV, "Mis Ūdens" titulu ieguva Klāra Vavruskova no Čehijas, savukārt "Mis Uguns" titulu piešķīra Baltkrievijas skaistulei Aļisai Manenokai.

Tiek vēstīts, ka skaistumkonkursu atbalsta Apvienoto Nāciju Organizācijas (ANO) Vides programma ar mērķi veicināt sabiedrības izpratni par vidi un atbildību pret tās aizsardzību.

Konkursi "Mis Zeme"("Miss Earth"), "Mis Pasaule" ("World") un "Mis Visums" ("Miss Universe") tiek uzskatīti par trim prestižākajiem starptautiskajiem skaistuma konkursiem pasaulē.

Presenting the new queens of #MissEarth : Miss Earth 2019 - Nellys Pimentel from Puerto Rico Miss Air 2019 - Emanii Davis from the USA Miss Water 2019 - Klara Vavruskova from Czech Republic Miss Fire 2019 - Alisa Manenok from Belarus pic.twitter.com/xlxO8371w4

#MissEarth2019 and #MissEarth are both top trending topics on Facebook, Twitter and Instagram worldwide! Thanks for supporting the Miss Earth pageant and its advocacy, and to our amazing Delegates! pic.twitter.com/fdddoCeJJh