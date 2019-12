Foto: Kā ikdienā dzīvo pasaulē skaistākā neprecētā sieviete

Aizvadītās nedēļas izskaņā Londonā skaistumkonkursa "Miss World" jeb "Mis Pasaule" ietvaros tika kronēta pasaulē daiļākā neprecētā sieviete – šo titulu ieguva 23 gadus vecā Jamaikas pārstāve Toni Anna Singa.

Atgādinām, ka konkurss notika jau 69. reizi. Šogad tajā par titulu sacentās 111 neprecētas skaistules no visas plašās pasaules. Sīvā konkurencē jau ceturto reizi konkursa pastāvēšanas vēsturē uzvaras laurus plūca Jamaikas pārstāve.

Ārzemju mediji pēc konkursa vēstīja, ka daiļava no Jamaikas žūriju pārsteigusi un apbūrusi ar savu brīnišķīgo balsi. Talantu konkursā viņa izpildīja Vitnijas Hjūstones dziesmu "I Have Nothing". Tāpat arī viņa demonstrējusi izcilas zināšanas un erudīciju jautājumu etapā.

Toni Anna ir dzimusi un augusi Jamaikā. Kad meitenītei bija tikai deviņi gadi, viņas ģimene pārcēlās uz ASV.

Jaunā "Mis Pasaule" ir studējusi Floridas štata universitātē, kur viņa ieguvusi grādu psiholoģijā. Toni Anna nākotnē ieplānojusi studēt medicīnu un kļūt par ārsti.

Turpmāko gadu jamaikiešu izcelsmes skaistule kā 'Mis Pasaule' piedalīsies dažādos labdarības pasākumos, kā arī aktīvi sludinās mieru un vienlīdzību visā pasaulē.

Pasaulē skaistākā neprecētā sieviete savas gaitas aktīvi dokumentē sociālajā tīklā "Instagram", kur iespējams gūt nelielu ieskatu viņas ikdienā.

