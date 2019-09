Foto: Kā populāri latvieši atzīmē jaunā mācību gada sākšanos

View this post on Instagram

🇱🇻Nu tad aiziet! Lai top jauni ģēniji, lai mums ir ar ko lepoties vēl un vēl! Visiem izturību jaunajā mācību gadā! 🇬🇧Come on, go! Let young geniuses grow let us have something to be proud of more and more! Endurance to everyone in the new year of training! #2septembris2019 #zinibudiena #klasiskāğimnāzija #skola #congratulations #letsgo #backtoschool #schooltime #geniuses #kids #goodluck #endurance #autumn #summetneverends #lovemylife💕 #lovemyjob❤️ #samantatina #lovetoall

