Foto: Kembridžas hercogiene Katrīna izrāda īpašu godu Latvijas jaunajai tenisistei

Aizvadītās nedēļas izskaņā noslēdzās prestižais Vimbldonas tenisa turnīrs, un tā izskaņā viesu rindas papildināja arī vairāki britu karaliskās ģimenes pārstāvji, tostarp arī čempionāta patronese Lielbritānijas prinča Viljama laulātā draudzene Kembridžas hercogiene Katrīna. Latvijas jaunajai tenisistei Kamillai Bartonei bijis tas gods ar viņu arī satikties klātienē.

Jau vēstīts, ka svētdien Bartone piedzīvoja zaudējumu Vimbldonas junioru čempionāta meiteņu dubultspēļu finālā. Izšķirošajā mačā par titulu Latvijas sportiste ar Oksanu Seļehmetovu no Krievijas ar rezultātu 5-7, 7-5, 2-6 spraigā cīņā piekāpās Savannai Broudesai no Ebigeilai Forbsai no ASV.

Dienu iepriekš, 13. jūlijā, notika Vimbldonas vienspēļu turnīra fināls sievietēm starp Simonu Halepu un Serēnu Viljamsu. Šo maču klātienē vēroja arī hercogiene Katrīna, bet pirms izšķirošās spēles viņa vēl arī paguva aprunāties un sasveicināties ar junioru čempionāta dalībniecēm.

Starp šīm izredzētajām meitenēm, kurām tika tas gods satikties ar Katrīnu, bija arī Kamilla. Viņa sarokojās ar prinča Viljama laulāto draudzeni un pārmija arī pāris vārdus.

Atgādinām, ka junioru čempionāta dubultspēlēs pirmajā kārtā Bartone un viņas pāriniece pārsteidzoši izslēdza sacensību favorītes – francūzieti Diānu Parī un ķīnieti Cinvenu Dženu, kuras turnīrā bija izliktas ar pirmo numuru, bet pēc tam guva vēl trīs uzvaras un sasniedza finālu, kurā diemžēl piedzīvoja zaudējumu.