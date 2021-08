Foto: Krievijas zvaigžņu krējums pulcējas 'Jaunajā vilnī' Sočos

Krievijas kūrortpilsētā Sočos noslēgumam tuvojas jauno izpildītāju konkurss "Jaunais vilnis". Tas šogad ilgst piecas dienas, un lielākā uzmanība, protams, tiek Krievijas šovbiznesa zvaigžņu koncertiem.

Saturs turpināsies pēc reklāmas Reklāma

Konkurss, kas savulaik aizsākās mūsu Jūrmalā un ik gadu pulcēja lielākās Krievijas šovbiznesa zvaigznes, nu jau septiņus gadus Dzintaru koncertzālē vairs nenotiek. Pērn "Jaunais vilnis" bija plānots Kazaņā, Tatarstānas republikā, taču tika atcelts Covid-19 pandēmijas dēļ. Nu ar jaunu sparu tas šogad atkal sarīkots Sočos, Krievijā. Turp sabrauca visas lielākās Krievijas estrādes zvaigznes – tādi kā Filips Kirkorovs, Grigorijs Ļepss, Dima Bilans, Leonīds Agutins, Sergejs Lazarevs, Andželika Varum, Poļina, Lolita, Nikolajs Baskovs, Kristīna Orbakaite, Maksims Galkins un citi. Protams, no dzīves Rietumvalstīs uz savu sarīkojumu ieradās arī tā idejiskais tēvs Igors Krutojs.

Jauno izpildītāju konkurss norit četrus vakarus pēc kārtas, bet pēc tam uzstājas Krievijas zvaigznes. Šogad īpaša uzmanība pievērsta Nikolaja Baskova radošajai darbībai.

Pašā konkursā uzvarētājs vēl nav noskaidrots, taču pēc vērtējuma līderos izvirzījušies pārstāvji no Armēnijas, Kazahstānas un Bulgārijas. Šogad "Jaunajā vilnī" startēja deviņu valstu 11 jaunie mākslinieki – trīs grupas ir no Krievijas, pa vienai no Baltkrievijas un Kazahstānas, un astoņi solo mākslinieki, kas pārstāv Krieviju, Spāniju, Gruziju, Austrāliju, Bulgāriju, Itāliju un Armēniju.

Kā zināms, "Jaunais vilnis" Jūrmalā notika no tā pirmsākumiem 2002. gadā līdz 2014. gadam, kad ģeopolitiskās situācijas dēļ tika izlemts šo zvaigžņu plejādi Latvijā vairs neuzņemt. Vairāki no krievu māksliniekiem nonāca Latvijas melnajā sarakstā; krievu estrādes karalim Kirkorovam šogad uz pieciem gadiem aizliedza arī iebraukšanu Lietuvā.