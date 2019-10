Foto: Latvijas pirmās lēdijas Andras elegance Japānas imperatora kronēšanā

Valsts prezidents Egils Levits kopā ar kundzi Andru šonedēļ devies darba vizītē uz Japānu, Tokiju. Otrdien, 22. oktobrī, Latvijas pirmais pāris piedalījās Viņa Majestātes imperatora Naruhito un imperatores Masako svinīgajā kronēšanas ceremonijā Imperatora pilī.

Kronēšanas ceremonija bija sapulcējusi ap 2000 viesu no Japānas un vairāk nekā 170 pasaules valstīm.

Svinīgo pasākumu apmeklēja daudzas prominences un ietekmīgi ļaudis, un svinīgajā sanākšanā bija novērojama īstena stila un izsmalcinātības paraugstunda.

Arī Levits un viņa kundze priecēja ar pārdomātiem, etiķetei atbilstošiem un elegantiem tērpiem. Prezidents bija izrotājies arī ar ordeņiem.

Savukārt Latvijas pirmā lēdija vispirms izgāja sabiedrībā gaiši rozā kostīmā, bet vēlāk gozējās persiku krāsas vakarkleitā. Akcentu viņas tēlam piešķīra neuzkrītoša, eleganta pērļu virtene ap kaklu.

Best wishes from Latvia to Emperor Naruhito and Empress Masako. May peace and prosperity continue for #Japan in Reiwa era. pic.twitter.com/UqLv2NrLx0