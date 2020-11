Foto: Melānija Trampa pēdējoreiz sapoš Balto namu Ziemassvētkiem

ASV pirmā lēdija šogad pēdējo reizi pēc savas gaumes izkrāšņojusi Vašingtonas Balto namu gaidāmajiem Ziemassvētkiem.

ASV Baltā nama tradīcijas paredz, ka prezidentu kundzes ik gadu parūpējas par nama sagatavošanu Ziemassvētkiem. Prezidenta Donalda Trampa kundze Melānija šajā ziņā allaž izcēlusies ar labu gaumi, un izņēmums nav arī 2020. gada Ziemassvētki – pēdējie, ko Trampu pāris Baltajā namā pavadīs, beidzoties prezidentūras termiņam.

Kā Balto namu svētkiem gatavos nākamā prezidenta Džo Baidena kundze Džila, vēl nav zināms, taču Melānijas atvadu sveiciens ir nudien krāšņs, proti, visas dekorācijas ir darinātas ar rokām, to izkārtošanu pēc pirmās lēdijas redzējuma veikuši vairāk nekā 125 brīvprātīgie, un vissvarīgākais – šī gada dizains veltīts darbaļaudīm, kuri frontes pirmajās līnijās cīnās ar koronavīrusu Covid-19.

Pirmdien Baltajā namā citu acīm atklātas visas zāles, telpas, kabineti un gaiteņi, kas rotāti Ziemassvētkiem. Dekorācijas no nama Austrumu istabas līdz pat Sarkanai istabai detaļās pauž pateicību vienkāršajiem darbaļaudīm, bet īpaši izceltas pandēmijas apkarošanā vajadzīgās profesijas, piemēram, medmāsas, zinātnieki. Kāds kociņš godina arī atkritumu izvedējus.

Kā vēsta medijs "USA Today", pēc Melānijas Trampas vadlīnijām veidotais svētku dizains šogad prasījis 106 Ziemassvētku vainagu, 62 kociņus, vairāk nekā 3200 lampiņu virtenīšu un vairāk nekā 150 dažādu lapotņu un ziedu veidus. Bet Baltā nama galvenā egle ir apmēram 5,4 metrus augsta.

Paziņojumā presei Melānija Trampa vēsta, ka šā gada dekorāciju tēma ir "Amerika, tu, skaistā".

"Mēs sveicam Amerikas ikdienas varoņus, kuri kā pirmie kalpo frontes līnijās. Ar rokām darinātie rotājumi izceļ daudzos profesionāļus un arī brīvprātīgos, kuriem piemīt dāsnuma gars," pauž ASV pirmā lēdija.

During this special time of the year, I am delighted to share “America the Beautiful” and pay tribute to the majesty of our great Nation. Together, we celebrate this land we are all proud to call home. #WHChristmas pic.twitter.com/fdZmB3rdXL