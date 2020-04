Foto: Sabiedrībā zināmi cilvēki rāda savas olas

View this post on Instagram

Zelta marmora oliņas ⠀ 🥚Olām jābūt istabas temperatūrā un tās kārtīgi jānomazgā ziepjūdenī 🥚Liek vārīties lielā katlā, kur ūdenim pievieno nedaudz etiķi un sāli 🥚Kad ūdens uzvarījies turpini vārīt olas 10-13min 🥚Ņem ārā un liec aukstā ūdenī 🥚Kamēr olas vēl siltas uzvelc gumijas cimdus un ar salveti nevienmērīgi iestrādā zelta krāsu (nopērkama Rimi) vari izmantot arī zelta papīru( meklē mākslinieku veikalos) 🥚Liec nožūt (es izmantoju papīra dvieli), jo jāuzmanās, lai krāsa nesabojā virsmas!

A post shared by Marija Jansone (@marija_jansone) on Apr 11, 2020 at 3:29am PDT