'Ģerevņa no deviņdesmitajiem' – Kaspars Kambala par savas sievas gaumi

Bijušais sportists, tagad influenceris Kaspars Kambala

savas sievas Olgas gaumi nosaucis par "ģerevņu no deviņdesmitajiem" – to TV šovā "Slavenības. Bez filtra" atklāj pati Olga.

Olga un Kaspars Kambalas par savām mājām tagad sauc 200 kvadrātmetru plašu četristabu dzīvokli Rīgas klusajā centrā, par kuru mēnesī vasarā maksā aptuveni 1500 eiro. Protams, ievācoties dzīvot kopā jaunā vietā, viņiem radušās domstarpības par mīlas ligzdiņas iekārtojumu.

"Te sākumā nebija mēbeles, pat veļasmašīnas nebija. Tagadējās mēbeles ir ņemtas no mūsu iepriekšējā dzīvokļa. Aizkaru vēl arī nav – to vajag obligāti saskaņot ar Kasparu. Ja mēs kaut ko kopā izdomājam un plānojam, mums viss ļoti sakrīt un labi iet uz priekšu, bet, ja es viena pati kaut ko izdomāju, tad tas nepatiks Kasparam, viņš mani nod*****, ka man nav gaumes. Viņš to vienreiz nosauca par ģerevņu no deviņdesmitajiem (deviņdesmito gadu lauku estētika – red.)," smejoties šovā "Slavenības. Bez filtra" saka Olga.

Viens no strīdiem par dizainu bija, piemēram, par spilveniem, kurus sieva iegādājās dīvānam. Viņa pelēkajam dīvānam bija nopirkusi melnus un baltus spilvenus, bet tos visus nācās pārvilkt ar citām spilvendrānām, jo šajā ģimenē Kambalas vārdam ir liels svars.