Hjū Hefnera atraitnei skaudras atklāsmes par mākslīgā skaistuma postu

"Playboy" impērijas dibinātāja Hjū Hefnera pēdējā sieva, modele Kristela Hefnere nākusi klajā ar paziņojumu, ka pēdējā ķirurģiskajā manipulācijā – tauku pārnesē – gandrīz nomirusi.

34 gadus vecā skaistule nu jau vairāk nekā trīs gadus ir atraitnes statusā, jo leģendārais Hjū Hefners 2017. gada septembra beigās devās mūžībā.

Taču Kristelas dzīve tāpēc nav apstājusies: viņa gan nodibinājusi jaunas attiecības, gan turpina aktīvu dzīvi sociālajos tīklos. Savā pēdējā "Instagram" ierakstā modele padalījusies ar atklāsmēm par to, cik lielu postu nodarījusi sieviešu tiekšanās pēc skaistuma ideāla, kas patiesībā nemaz neesot reāls.

Kristela Hefnere spriež, ka viņas pēdējā operācija bijusi gluži vai Visuma sūtīta mācība – turklāt jau otro reizi, jo ar pirmo reizi viņai nav "pielecis". Runa ir par estētiskās ķirurģijas manipulāciju, ko sieviete veikusi pērnā gada 16. oktobrī, un operācijas laikā gandrīz nomirusi. Hefnere veikusi tauku pārneses operāciju, taču pazaudējusi teju pusi savu asiņu, kā rezultātā bija nepieciešama asins pārliešana. Tikai tagad viņa beidzot jūtoties kaut cik vesela.

Viņa paziņojusi, ka jau kopš 2016. gada iestājas par dabisku skaistumu. Tas saistīts ar silikona krūšu implantiem, kurus viņa togad izņēma, jo ķermenim šie švešķermeņi izrādījušies "toksiski". Tagad, kad Kristela vēlreiz piedzīvojusi kaitējumu, viņa uzskata, ka toreiz nebija veikusi nepieciešamos secinājumus. "Visums sūta to pašu mācību, lai jūs beidzot tomēr iemācītos," viņa spriež.

"Mūsu kultūra ir slazds, kas liek sievietēm justies briesmīgi par sevi. Filmas (84,9% to režisoru ir vīrieši) visu tikai pasliktina. Sociālie mediji tāpat. Un arī reklāmas. Fiziski noviltoti cilvēki to visu pasliktina, un es biju viens no viņiem," par mākslīgā skaistuma radīto postu teic modele.

Viņa turpina: "Mūsu kultūra definē neiespējamu skaistumu. Sievietes tiek pārlieku seksualizētas. Desmit gadu mana vērtība balstījās fiziskā ķermeņa skaistumā. Par ārējo izskatu es saņēmu naudu, pelnīju iztiku. Līdz pat šai dienai man jāatgādina, ka esmu vērtība [kā cilvēks], ka tam nav nekāda sakara ar fizisko izskatu. Man jāpārliecina sevi, ka esmu pašpietiekama."

Viņasprāt, mūsdienu jaunā paaudze tiecas izskatīties pēc nereāliem cilvēkiem, kā ideālu uzskatot izskatu, kas nav sasniedzams "bez daudziem filtriem, kosmētikas un naudas". Kristela Hefnere spriež, ka sievietēm būtu jāpārtrauc kultivēt šos nereālos tēlus.

Kristela Hefnere laulībā ar Hjū Hefneru nodzīvoja piecus gadus līdz pat vīra nāvei 2017. gada 27. septembrim.