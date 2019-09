Igaunijas prezidente ANO asamblejā pārsteidz ar klimata pārmaiņām veltītu tērpu

Pasaules valstu līderi šonedēļ pulcējušies Ņujorkā, kur norisinās Apvienoto Nāciju Organizācijas Ģenerālās asamblejas (ANO ĢA) 74. sesija. Uz citu fona izcelties pamanījusies Igaunijas prezidente Kersti Kaljulaida, kura savai uzrunai bija izvēlējusies unikālu tērpu ar vēstījumu par klimata pārmaiņām.

Kaljulaida trešdien savā uzrunā norādījusi, ka Igaunija uzņemas atbildību par kibertelpas sargāšanu, kā arī sacījusi, ka "klimata pārmaiņas ir pasaules lielākais eksistenciālais izaicinājums", vēsta ārzemju plašsaziņas līdzekļi.

Savu pārliecību, ka klimata pārmaiņas ir reāla problēma, kas pelnījusi pastiprinātu uzmanību, prezidente pauda ne tikai uzrunā, bet arī ar tērpu.

Politiķe bija ģērbusies zilā kleitā, kuru rotāja balts Antarktīdas kontinents, kā arī meridiāni un paralēles, kas tradicionāli tiek attēlotas uz globusa.

Atgādinām, ka arī ANO ziņojuma kopsavilkums liecina – globālā sasilšana un cilvēku radītais ogļskābās gāzes piesārņojums posta Zemes okeānus un ledāju reģionus, paātrinot ledāju kušanu.

And the dress? Polar regions are the frontline of global warming b/c of their sensitivity and unique habitats. According to scientists, if we do not reduce greenhouse gas emissions to zero by 2050 there will be widespread Antarctic transformation. #UNGA #climatechange #antarctica pic.twitter.com/4cpt5Kg60D