Ikoniski foto: PETA noslēdz 30 gadus ilgušo provokatīvo kampaņu pret kažoku valkāšanu

Paziņojot cīņu par principiāli uzvarētu, dzīvnieku aizsardzības aktīvistu biedrība PETA (“People for the Ethical Treatment of Animals”) slēdz 30 gadus ilgušo kampaņu, kurā aicināja cilvēkus atteikties no dzīvnieku kažokādu valkāšanas.

PETA sauklis "I'd Rather Go Naked Than Wear Fur" ("Es drīzāk staigāšu kaila nekā vilkšu kažoku") zināms daudziem pasaulē. Nu šī kampaņa pasludināta par noslēgušos: organizācijas pārstāvji Ņujorkas modes nedēļā nāca klajā ar paziņojumu, ka ar šo saukli jauni plakāti vairs netaps, vēsta "'NY Daily News".

"Gandrīz visi izcilākie modes dizaineri jau ir atteikušies no kažokādām. Arī britu karaliene Elizabete II pārstājusi nēsāt kažokādas, veikalu ķēde "Macy's" slēdz savus kažoku salonus, bet Ziemeļamerikā lielākais kažokādu izsoļu nams nonācis bankrota priekšā," PETA sasniegumus komentē organizācijas līderis, viceprezidents un vienlaikus arī galvenais šo reklāmu idejiskais autors Dans Metjūzs.

Viņš uzsvēra, ka dzīvnieku aizstāvju aktīvisti turpinās strādāt pie tā, lai vērstu pasaules uzmanību vardarbībai pret dzīvniekiem un nelegālajiem zvērādu un vilnas tirgiem.

Ikoniskā kampaņa aizsākās 1990. gadā. Pirmajā plakātā pozēja meitenes no popgrupas "The Go-Go", stāvot kailas aiz sarkana reklāmkaroga, uz kura rakstīts "We'd Rather Go-Go Naked Than Wear Fur!"

Vēlāk kampaņai pievienojās vislielākā mēroga zvaigznes: supermodeles Kristija Tērlingtone, Nadja Auermane, Taira Benksa, aktrises Pamela Andersone, Kima Beisingere un citas. Lielu uzmanību izpelnījās arī plakāti ar populāriem vīriešiem, piemēram, basketbolistu Denisu Rodmenu, mūziķi Tomiju Lī.

PETA dibināta 1980. gadā un tajā darbojas vairāk nekā 6 miljoni cilvēku viscaur pasaulei.