Influencere Lota Ulmane sāk darbu Latvijas Radio 5

Latvijas Radio 5 – Pieci.lv jauno rīta šovu "Rīta radio" vadīs dīdžejs Magnuss Eriņš, producente Elīna Baltskara un jauniešu elks, influencere Lota Ulmane. Savukārt līdzšinējais rīta šova vadītājs Toms Grēviņš veidos savu "Pieci brauc" autorprogrammu, portālam "Delfi" pavēstīja radio pārstāve Ieva Aile.

Jaudīgs enerģijas lādiņš no plkst. 6.00-9.30

No pirmdienas līdz ceturtdienai „Rīta radio" piedāvās enerģiju, mūziku, aktuālu informāciju, pozitīvas sarunas, smieklīgas spēles un vienkārši labu rīta iesākumu ar trīs nedaudz dulliem jauniešiem – ētera personību Magnusu Eriņu, satura guru Elīnu Baltskaru un jauniešu iedvesmotāju Lotu Ulmani, kurai instagramā ir teju 39 000 sekotāju.

Savukārt piektdienās DJ Magnuss Eriņš spēlēs ballīti, jau rīta agrumā iegriežot pēdējo nedēļas darba dienu brīvdienu noskaņās. „Tā drīzāk būs saspēle: viena dziesma no manis, otra – no klausītājiem, un tā vairākus raundus pēc kārtas. Laba ballīte izdodas tikai tad, kad DJ un auditorija ir uz viena viļņa – to arī centīšos noķert," skaidro Magnuss Eriņš.

Kas ir Lota Ulmane

Jaunā Pieci.lv ētera personība Lota Ulmane ir enerģijas pilns cilvēks – veido sociālo tīklu saturu un iedvesmo daudzus tūkstošu sekotāju. Paralēli rīta šova veidošanai un aktivitātēm sociālajos tīklos, Lota turpina studēt komunikācijas zinātnes un vadīt savu podkāstu „Meiteņu tualete", kas top kopā ar draudzeni Evelīnu Pārkeri.

„Nevaru sagaidīt pirmdienu, lai veidotu kaut ko jaunu ar cilvēkiem, kurus cienu, un ar kuriem jūtos tik uzlādēta! Es ticu, ka mēs uzrunāsim vēl vairāk jauniešu no visas Latvijas un to centīsimies darīt caur jaunām rubrikām un lielu rīta ballīti, kas sniegs enerģiju visai atlikušajai dienai. Zinu, ka runāt radio būs izaicinājums, taču tā arī ir kāda maza sapņa realizācija," atzīst Lota Ulmane.

Rīta šova ietvaros Lotas pārziņā būs kino un izklaides notikumi, jaunumi sociālajos tīklos un radio ekskursiju vadīšana, piedāvājot brīvdienu maršrutus uz dažādām Latvijas vietām.

Toms Grēviņš beidzot izgulēsies un liks lietā unikālās mūzikas zināšanas

Bet jaunais „Pieci brauc" ik darba dienu no plkst. 16.00-19.00 turpmāk būs Toma Grēviņa rokās, kur galvenais saturs būs īpaši piemeklēta mūzika, Toma stāsti par un ap to, sarunas ar mūziķiem, mūzikas ziņas un pa kādam satiksmes jaunumam. Toms Grēviņš atzīst: „Es nevaru sagaidīt, lai pats noklausītos jauno „Pieci brauc"! Pēc desmit gadu pārtraukuma atkal ētera galvenais notikums būs mana sinerģija ar mūziku, ko atskaņoju, un esmu pārliecināts, ka piedāvāšu klausītājiem unikālu raidījumu, kam nekad nav bijis nekas līdzīgs! „Pieci brauc" būs raidījums, kurā klausītāji visātrāk varēs iegūt zināšanas par jaunumiem Latvijas un pasaules populārajā mūzikā, salabot robus mūzikas vēstures zināšanās un izdzirdēt ko tādu, ko nekad nav dzirdējuši."