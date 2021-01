Influencerei Evelīnai Pārkerei pirmais pašas auto – balts 'Lexus'

Īsi pēc 20 gadu sasniegšanas pie sava pirmā auto tikusi Latvijā populārā "jūtūbere" un influencere Evelīna Pārkere.

Jauniete iepriekš savus "Instagram" sekotājusi veda līdzi savā ceļā uz autovadītājas apliecības iegūšanu – Pārkere mācījās autoskolā, kuru sadarbības formā arī reklamēja. Nu meitene "tiesības nolikusi" un šonedēļ informē arī par krasu pavērsienu dzīvē, proti, influencere nu ir saimniece pirmajam pašas auto.

Pārkere "Instagram" platformā ievietojusi "unpacking" (izpakošana – no angļu val.) tipa video: autosalonā pār Evelīnas jauno mašīnu tiek noņemts pārklājs, un jaunietes 123 000 sekotāju acīm pavērās skaists auto – balts "Lexus". "Es dabūju savu pirmo mašīnu," priecīgi vēstīja jaunā sieviete.

Kā novēroja "Delfi", Pārkeres jaunais auto ir iepriekšējās paaudzes "Lexus GS".

Pārkeres demonstrētajos materiālos redzams "Lexus GS" sedans, kas tika ražots periodā no 2011. līdz 2015. gadam, līdz ar to automobilis ir iegādāts lietots. Lietoto automobiļu tirgū šo ražošanas gadu "Lexus GS" ir pieejami no 17 līdz 25 tūkstošiem eiro atkarībā no komplektācijas un stāvokļa. Svinīgā automobiļa saņemšana notikusi "WESS Motors" autocentrā, kurš ir arī "Lexus" oficiālais izplatītājs un tostarp tirgo arī šīs markas mazlietotos spēkratus.

"Lexus GS" ir lielās klases sedans, kas tirgū konkurē ar "Audi A6", BMW 5. sēriju un "Mercedes-Benz" E-klasi. No iepriekšminētajiem "Lexus" tajā periodā atšķīrās ar to, ka ir pieejams arī hibrīda versijā.

Jau vēlāk influencere savos īsajos instagrama video ar auto devās izbraucienā uz Jūrmalu, līdzi ņemot savu draudzeni Lotu.