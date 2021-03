Juta Valdmane apsver iespēju pārcelties uz Ameriku

Pašmāju fitnesa skaistule Juta Valdmane pandēmijas apstākļos mērojusi tālus ceļus, lai tomēr nokļūtu pie sava jaunā drauga, trenera Jura Kupra, kurš dzīvo ASV.

Saturs turpināsies pēc reklāmas Reklāma

Mīla pārvar visus šķēršļus – tā varētu teikt par permanentā grima meistares un fitnesa entuziastes Jutas Valdmanes rīcību Covid-19 pandēmijas apstākļos. Viņa tomēr nokļuvusi ASV, kur mīt viņas jaunais draugs Juris.

Kā otrdien vēsta izdevumi "Kas Jauns", un "Privātā Dzīve", Jutu un Juri pirms septiņiem gadiem sapazīstinājis sievietes bijušais vīrs Gints Valdmanis. Tolaik gan ne Juta, ne Juris neesot varējuši iedomāties, ka abiem reiz būs attiecības, viss aprobežojies vienīgi ar komunikāciju "Instagram" vietnē. Bet pēc tam, kad izjuka Valdmaņu laulība, tieši Juris bijis tas, kurš viņu atbalstījis. Soli pa solim abi aizrāvušies, taču īstā tikšanās notikusi tikai nupat, kad Juta ieradusies pie jaunā drauga Amerikā.

Triks ar ceļojumu uz Dubaiju

Pirms dažām nedēļām LTV raidījumā "Aizliegtais paņēmiens" Valdmane skaidroja, kāpēc devusies uz saulaino Dubaiju laikā, kad pandēmijas dēļ Latvijas varasiestādes lūdz neceļot izklaides braucienos. Toreiz Juta teica, ka viņai tam ir nopietns iemesls. Tagad izrādījies, ka iemesls bijis iespēja tikt uz ASV pie Jura.

Juta "Privātajai Dzīvei" atklāj, ka ceļojumu uz Dubaiju apmaksājis Juris. Lai būtu drošāk, līdzi devusies arī Jutas draudzene, kura atgriezās atpakaļ Rīgā, taču bez Jutas. Izrādās, viss bijis viltīgs plāns pandēmijas ierobežojumu apstākļos. Proti, ja cilvēks divas nedēļas uzturas ārpus Eiropas, viņš tiek ielaists ASV, citādi ne. Tāpēc Juta divas nedēļas pavadījusi Dubaijā.

"Plānošanas un mana ceļojuma laikā abi bijām satraukti, jo daudz kas varēja noiet greizi. Es varēju saslimt ar kovidu, lidojumu varēja atcelt vai neļaut man šķērsot kādas valsts robežu. Tāpēc izlēmām, ka Juris paliek ASV, bet es dodos pie viņa. Tas tomēr būtu dubults risks – tikties trešajā valstī," tagad atklāj daiļava.

Abi satikušies un šobrīd bauda laimi, to dāsni atainojot arī savu sociālo tīklu profilos. Valdmane pēc likuma Amerikā var uzturēties trīs mēnešus, tāpēc pāris spriež par savu attiecību tālāko nākotni. Juta izdevumam "Kas Jauns" atklāj, ka Juris "grib mani aizvilt prom no Latvijas", bet par to runāt esot pāragri.

"Šobrīd pāragri spriest par nākotni, ņemot vērā Covid-19 izplatību un mūsu attiecību ilgumu. Abiem ir sajūta, ka esam kopā jau gadiem. Esam par to runājuši un, ja viss turpināsies tikpat skaisti, kas to lai zina..." par iespējamo pārcelšanos spriež Juta. Dzīve rādīšot, kā viss izvērtīsies, bet viņa pieļauj pastāvīgu dzīvi ASV.

Juris Kupris ir ASV pilsonis, viņš latviski nerunā. Kupris ir fitnesa treneris, bijis profesionāls "Nascar" sacīkšu braucējs. Šobrīd viņš ASV būvē savu veselības centru.

Arī Jutas Valdmanes bijušais vīrs Gints atradis savu mīlestību – viņš ir kopā ar fitnesa kolēģi Jekaterinu. Ginta un Jutas laulība ilga deviņus gadus un tika šķirta pērnvasar.