Juta Valdmane par bijušo vīru: 'Viņš negribēja šķirties'

Influencere Juta Jemeļjanova (soctīklu vidē joprojām Valdmane) šobrīd dodas uz Ņujorku pie sava mīļotā vīrieša Jura Kupra, taču pirms tam skaistule paspējusi TV sarunu šovam "Kad viņas satiekas" pastāstīt gan par iepazīšanos ar Juri, gan to, ka viņas bijušais vīrs nemaz neesot gribējis šķirties – laulības šķiršanas iniciatore bijusi viņa pati.

Fitnesa skaistuļa Ginta Valdmaņa laulība ar Jutu ilga deviņus gadus, un paziņojums par skaistā pāra šķiršanos influenceru aprindās nāca kā zibens no skaidrām debesīm. Līdz šim publiski izskanējis, ka Valdmaņi par šķiršanos rāmi vienojušies, taču nu izrādās, ka tā neesot bijis – Gints sākotnēji nav vēlējies doties katram savā dzīves ceļā.

STV šovā "Kad viņas satiekas" jaunā dāma stāsta: "Tu skaties uz to cilvēku un saproti – nav vairs mīlestības. Tur pat nevar atdzīvināt," sajūtas laulības krīzes posmā atceras Juta. Šķiršanās sākotnēji nav bijusi abpusēja vēlme – iniciatore bijusi tieši viņa.

"Viņš negribēja šķirties. Viņam tas bija tāds smags posms. Bet es uzskatu, ka izdarīju ļoti labu darbu. Viņam tagad ir bērns un sieva. Ļoti ātri viņš tika pāri un arī man ir lieliskas attiecības," skaidro Juta, kura pēc šķiršanās paņēma atpakaļ savu meitas uzvārdu Jemeļjanova, taču tehnisku iemeslu dēļ, piemēram, instagramā uzvārdu nevar nomainīt.

Ar pašreizējo draugu – Ņujorkas latvieti Juri – savedis kopā bijušais vīrs. Abi viens otram instagramā sekojuši vairāku gadu garumā un pat apmainījušies ar vēstulēm, taču pirmo reizi sazvanījušies tikai pēc Valdmaņu šķiršanas. Turklāt tieši Juris bijis tas, kurš Jutai uzdevis jautājumu, kas licis viņai pārdomāt līdzšinējās attiecības un dzīves vērtības. Viņš jautājis tik vienkāršo un reizē būtisko: "Juta, vai tu esi laimīga?" Toreiz viņa nav varējusi atbildēt.

Runājot par savu jauno mīļoto, Juta saka, ka viņš ir tāds vīrietis, kādu vēlējusies redzēt sev blakus. "Man pirmo reizi dzīvē ar vīrieti bija klikšķis. Tas ir tik ļoti dīvaini, jo biju precējusies pirms tam, bet iepriekš tas bija veidojies pakāpeniski. Ar viņu bija tā, ka, pirmo reizi piezvanot un ieraugot, man bija klikšķis. Man likās – tas ir mans cilvēks, savējais," abu iepazīšanos atceras Juta.

Vaicāta, kā šīs attiecības atšķiras no Jutas laulības, viņa stāsta, ka ar Gintu piedzīvojusi vētrainu un kaislīgu kopdzīvi. "Mēs viens otru uzkurinājām. Arī uz sliktām lietām. Ar Juri ir tā, ka, ja es sadusmojos, tad viņš māk mani nodzesēt. Viņš māk atrast to īsto pieeju." Pāra mīlestībai īsts izaicinājums ir attālums, kas abus šķir, un šādas attiecības Juta neieteiktu nevienam, jo emocionālā ziņā esot ļoti smagi būt prom no mīļotā.

Kā zināms, Gints Valdmanis šogad vasarā apprecējās ar fitnesa kolēģi Jekaterinu, abi nu auklē meitu Milānu.