Kā tad īsti naudu pelna 'bagātniece' Olga Kambala

Bijušā sportista, tagad influencera Kaspara Kambalas laulātā draudzene spējusi par sevi radīt ļoti turīgas dāmas iespaidu – tad iekopts varen dārgs īres miteklis Rīgas klusajā centrā, tad paziņojums, ka viņas iztikas minimums būtu 10 000 eiro mēnesī. Kā tad Olga patiesībā pelna naudu?

Lai gan daļai sabiedrības liekas, ka Olga Kambala dzīvo "uz kakla" vīram Kasparam, tā nav taisnība, apgalvo viņa pati.

Olga ir uzņēmēja un pati pelna savu naudu. Daiļavas bizness ir iepirkt kosmētiku no Marokas un Apvienotajiem Arābu Emirātiem, lai izplatītu to Latvijā. Olga stāsta, ka par biznesmeni kļuva netīšām, jo viņas bijušais vīrs vēlējies izplatīt produktus no Marokas: "Viņam tas nesanāca, bet man gan sanāca, turklāt ļoti labi. Tas gan bija kas pilnīgi cits – saistīts ar sieviešu industriju," viņa skaidro.

Daiļava sākumā dažādos forumos neoficiāli piedāvāja, piemēram, pīlinga cimdus, matu eļļas, smaržas un pat somiņas, kamēr viņas bizness izauga par SIA, kas piegādā preces Rīgas veikaliem.

"Man vajadzēja iziet garu ceļu, lai preces nonāktu Rīgas veikalos. Ja es būtu bagāta, man tas daudz ātrāk sanāktu, bet, tā kā es sāku no nulles... Tagad Rīgas meitenes var lietot superīgu parfimēriju," par savu rūpalu teic Olga.