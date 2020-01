Kaitinošais viesis, kurš beidzot pamet ballīti: kā pasaule zobojās par 'Brexit'

Naktī no 31. janvāra uz 1. februāri Lielbritānija izstāsies no Eiropas Savienības, un, lai gan liela daļa sabiedrības par tālāko notikumu gaitu un neskaidro nākotni ir nobažījusies, daudzi var atviegloti nopūsties, jo beidzot vairs nebūs ik dienu jāredz ziņu virsraksti par un ap "Brexit" (britu "Brexit" partijas līderis Naidžels Farāžs attēlā pa kreisi) epopeju, kuras notikumi kļuvuši arī par iedvesmu dažādiem jokiem, karikatūrām un interneta mēmēm.

Apvienotā Karaliste savienībā pavadīja 47 gadus. 2016. gada jūnijā Lielbritānijā notika referendums, kurā 51,9% balsotāju lēma, ka pienācis laiks teikt ardievas kontinenta valstu draudzīgajam klubiņam. Tiesa, iecerētā atdalīšanās neritēja kā pa diedziņu – izstāšanās termiņu nācās atlikt divas reizes.

Netrūkst tādu, kas uzskata, ka "Brexit" sāga galu galā izvērtusies traģikomiskā komiksā, un viens no populārākajiem jokiem par šo tēmu ir Lielbritānijas salīdzināšana ar kaitinošu, uzmācīgu ballītes viesi, kurš visu laiku skandē, ka dosies mājās, pat iziet pa durvīm, bet pēc brīža jau atkal ir atgriezies burziņā un lepni sēž pie galda.

"Kad tu atrodies ballītē un pavadi četras stundas, nespējot izdomāt, kā atvadīties, tas saucas "Brexit"," skan viens no popularitāti iemantojušajiem jokiem tviterī.

When you’re at a party and you spend four hours unsure how to leave, that’s called a Brexit. — Kashana (@kashanacauley) January 15, 2019

Tāpat arī daudzi asprāši laiku pēc referenduma salīdzināja ar tuneli, no kura nav iespējams izkļūt un kura galā nav redzams pat mazākais gaismas stariņš. Protams, par to, cik šie joki ir gaumīgi vai bezgaumīgi, var vēl pastrīdēties, tomēr pat vislielākajam snobam nāksies atzīt, ka dziļi sirdī viņš vismaz reizi pasmīkņājis par šūmēšanos ap "Brexit".

Likumsakarīgi, ka Lielbritānijas lēmums izstāties no savienības izpelnījies arī daudzu augstākās raudzes komiķu un televīzijas sarunu šovu vadītāju ievērību. Tā, piemēram, kanāla HBO šovā "Last Week Tonight with John Oliver" vēl pirms referenduma vesels segments tika veltīts "Brexit" tematam.

Daudzo jociņu vidū raidījumā izskanēja arī parodija par Eiropas Savienības himnu, kurā kāds manierīgs zēns ar sulīgiem vārdiem visas pārējās savienības valstis pasūtīja trīs mājas tālāk.

"Brexit" ļoti karstas, skaļas un asas diskusijas raisīja arī pašu britu vidū, un gana lielu ievērību izpelnījās arī nu jau bijušais Lielbritānijas parlamenta spīkers Džons Berkovs, kuram sapulcēs ne vienu reizi vien nācās pieklusināt un savaldīt politiķus. Asprāšiem to visu labpatika salīdzināt ar niķīgu bērnu pulciņu un aukles izmisīgajiem centieniem ieviest kārtību.

How to maintain order during a Brexit vote in the House of Commons like Speaker John Bercow. #TheMoment pic.twitter.com/H2lYjMLG0H — CBC News: The National (@CBCTheNational) January 16, 2019

"Brexit" drāma pašus britus bija jau tiktāl nogurdinājusi un arī nokaitinājusi, ka daudzi izvairījās no ziņām, un Lielbritānijas raidorganizācija "Sky News" pērn rudenī radīja "pop-up" kanālu "Sky News Brexit-Free" , kurā, kā jau noprotams pēc nosaukuma, konkrētais temats netika apspriests.

To, kā daudzi briti visu šo laiku jutās, 2018. gada rudenī spilgti nodemonstrēja kāda studente vārdā Harieta Elisa. Daudzus sajūsmināja video, kurā viņa Lielbritānijas "Brexit" partijas priekšsēdētāja Naidžela Farāža uzrunas laikā izbola acis, skaidri liekot noprast, ka kunga sacītais viņu nav iespaidojis. Jaunā sieviete uz īsu brīdi kļuva par nacionālo varoni.

Thanks for all the kind words, this is indeed me! pic.twitter.com/FsEfKo8LyF — Harriet (@harrietlucyel) November 5, 2018



Savukārt piektdienas, 31. janvāra, rīts tviterī un citos sociālajos tīklos iesācies ar dalītām jūtām. Vieni priecājušies un steiguši visiem novēlēt priecīgu "Brexit" dienu, bet daudzi citi arī pauduši bažas par turpmāko nākotni un skumuši par to, ka Lielbritānija pametīs savienību, kā arī pauduši neticību tam, ka šī diena tomēr pienākusi.

Hazel Jones, 71, retired UK teacher from Wakefield, chalking anti #Brexit graffiti stating “Brexit is based on lies. Reject it,” in her home town. She stated she was doing it for her grandchildren #womensart pic.twitter.com/NGrpg9icmd — #WOMENSART (@womensart1) January 31, 2020

Happy Brexit Day everyone. Hope santa brought you all the £350,000,000 a week for the NHS which he fucking promised. — James Felton (@JimMFelton) January 31, 2020

So Brexit is really happening? pic.twitter.com/RqqncaOrO2 — Tolly (@tolly_t) January 31, 2020