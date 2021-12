Kantrīdziedātājas Linitas vienīgie ienākumi – sveču liešana

Laikā, kad ilgstošās Covid-19 pandēmijas dēļ liela daļa mūziķu palikuši bez koncertdzīves un bez ienākumiem no mūzicēšanas, pašmāju kantrīmūzikas žanra pārstāve Linita Mediņa cenšas izdzīvot ar jaunu biznesu – viņa darina un pārdot elegantas sveces, šonedēļ raksta žurnāls "Kas Jauns".

Pie idejas par sveču liešanu 50 gadus vecā Linita nonākusi Lieldienās, jo sveces ir viņas pašas sena kaislība. Šobrīd dziedātāja tās veido un tirgo, par katru darinājumu prasot 12-15 eiro. Sveces arīdzan ir viņas vienīgais peļņas avots šobrīd.

Kopš pavasara sveču darināšana no hobija pārvērtusies iztikas avotā. Līdz šim māksliniece izveidojusi apmēram piecdesmit sveces, katra no tām ir īpaši izlolots roku darbs ar dizainu. "Ja kāds izlemj iegādāties no manis svecītes, viņš atbalsta mani šajā neparastajā laikā ne tikai morāli, bet arī finansiāli. Tā pašlaik ir mana vienīgā nodarbošanās," žurnālam pauž Linita.

Izdevums atzīmē, ka Linita nav vienīgā sabiedrībā zināmā dāma, kas pievērsusies sveču liešanai. Izgājusi kursus, ar to nodarbojas arī dziedātāja Olga Rajecka, bet gleznotāja Ieva Bondare izveidojusi pat savu īpašo Ziemassvētku sveču līniju – viņas darinātās sveces kuba formā maksā 70 eiro gabalā.