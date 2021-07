Kārtējā seksskandālā iekūlies titulētais futbolists Veins Rūnijs

Bijušais Anglijas futbola izlases kapteinis Veins Rūnijs iekūlies pikantā skandālā – un ne pirmo reizi.

35 gadus vecais slavenais futbolists Veins Rūnijs šā gada sākumā noslēdza profesionāla spēlētāja karjeru un nu ir Anglijas otrās līgas kluba "Derby County" galvenais treneris. Sporta vēsturē viņš sevi ierakstījis kā Anglijas izlases un "Manchester United" visu laiku labākais vārtu guvējs.

Privātajā dzīvē Rūnijs ir daudzus gadus precējies četru bērnu tēvs, bet nu viņa ģimenei nāksies tikt galā ar kārtējo Rūnija sarūpēto skandālu.

Gaismā nākuši attēli, kuros Rūnijs redzams, ballējoties ar trim jauniņām skaistulēm viesnīcas numuriņā. Vienā no šiem attēliem Rūnijs skūpstījies ar 21 gadus vecu "Snapchat" modeli, citā kadrā apkārt futbolistam dejo kāds puskails dibens, bet vēl citā attēlā Rūnijs redzams iemidzis krēslā. Šos kadrus, visticamāk, izplatījušas pašas daiļavas savos sociālajos tīklos, taču nu tie vairs nav publiski pieejami, jo pats Rūnijs – it kā šantāžas rezultātā – ieguvis attēlu īpašumtiesības, kas nozīmē, ka viņš var sākt tiesvedību ar medijiem, ja tie tos izplatītu.

Kā vēsta "Mail Online", ballīte notikusi pagājušajā sestdienā kādā privātā klubā Mančesterā. Trešdien sportists paudis publisku atvainošanos un skaidro notikušo: "Es izdarīju kļūdu. Es devos uz privātu ballīti kopā ar diviem draugiem. Vēlos atvainoties savai ģimenei un arī klubam par to, ko viņi ieraudzīja šajos attēlos."

Noskaidrojies, ka Rūnijs bijis kopā ar diviem otrās līgas futbolistiem, kuri pazinuši vienu no dāmām attēlos. Ballītē piedalījušās 21 gadus vecās Tailere Raiena (attēlā augšā no labās), Brūka Morgana un Elise Melvina. Visas draudzenes atvainojušās un par simbolisku samaksu nodevušas visus attēlus Rūnija pārstāvju rokās. Rūnija pārstāvji, iespējams, tiesāsies par kaitējumu trenera reputācijai. Jāpiebilst gan, ka nevienā no attēliem Rūnijs nebija redzams kails. Veina Rūnija nākotne futbola klubā šobrīd esot uz jautājumzīmes, jo trenerim būtu jārāda piemērs citiem, nevis jādemonstrē savas vājības, britu tabloīdam teicis kāds klubam pietuvināts avots.

Skandāls ar privāto ballēšanos nācis gaismā brīdī, kad Rūnija sieva Kolīna kopā ar abu četriem dēliem atrodas brīvdienās Velsā. Rūnijs ar Kolīnu ir skolasbiedri; abi apprecējās 2008. gadā pēc sešu gadu draudzēšanās.

Rūnijs arī iepriekš bijis iesaistīts virknē skandālu – 2004. gadā viņš atzinās Liverpūles prostitūtu pakalpojumu izmantošanā. 2010. gadā britu TV zvaigzne Helēna Vuda klāstīja, ka Rūnijs maksājis viņai par grupveida seksu ar vēl kādu televīzijas personību, un tas noticis brīdī, kad sieva Kolīna gaidījusi mazuli. Savukārt 2017. un 2018. gadā slavenais futbolists sodīts par braukšanu dzērumā, atrašanos reibumā sabiedriskā vietā un necenzētas leksikas lietošanu publiski.